紐約玉米迷宮 今年的圖案從女畫家歐姬芙畫作找靈感

紐約市皇后區農場博物館的「玉米迷宮」於9月16日起開放。取自Queens County Farm Museum

紐約的秋天，充滿各式好玩的活動，讓人目不暇給，位於紐約市皇后區 農場博物館 的「玉米迷宮」(The Amazing Maize Maze) 一向受到遊客的喜愛。這座佔地3英畝、由數萬株玉米組成的迷宮，每年在秋季玉米豐收時推出，也會更換不同的圖案，今年採用的是美國女畫家喬治亞．歐姬芙的經典畫作「公羊頭與藍色牽牛花」(Ram’s Head, Blue Morning Glory)。

美國女畫家喬治亞．歐姬芙的經典畫作「公羊頭與藍色牽牛花」。取自Georgia O'Keeffe Museum

這座玉米迷宮像個大型互動體驗區，遊客可以拿到一個像拼圖般的遊戲板，協助他們找到正確路線，同時可留意散落於路旁的郵箱，也能找到有力的線索。完成挑戰、走到出口的人，除了驚喜地發現眼前豁然開朗外，還可以從勝利橋 (Victory Bridge) 俯瞰整座迷宮。

膽子大的民眾也不妨嘗試夜闖玉米田，參加10月15、20、22、27日這四天舉辦的「月光迷宮」(moonlight maze)活動，有下午5:30到7:30或7:30到9:30兩個時段可供選擇。

「玉米迷宮」一向受到遊客的喜愛。取自Queens County Farm Museum

皇后區農場博物館有325年歷史，占地47英畝，這裡有歷史悠久的農場建築、溫室、畜牧場、農用運輸車和工具、種植場、果園和香草園等。逛完玉米迷宮，還可順便買些新鮮農產品回家，該館有自製的葡萄酒、雞蛋、蜂蜜和蔬菜，還有萬聖節專用的小南瓜，可在此度過一個愉快的周末。

農場博物館玉米迷宮從9月16日開放至10月29日，時間為周五(中午12點至下午4:30)、周六(上午11:00至下午4:30)、周日(上午11:00至下午4:30)。博物館周一也開放，票價為成人$12、兒童$8。

農場博物館地址73-50 Little Neck Parkway, Queens, NY 11004，更多訊息詳見官網https://www.queensfarm.org/the-amazing-maize-maze/。