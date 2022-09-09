全美第一座總統圖書館 隱身紐約這座小鎮

位於海德帕克(Hyde Park)的富蘭克林羅斯福總統圖書館和博物館。取自TripAdvisor

遊覽哈德遜河谷中部，如果沒有走訪位於海德帕克(Hyde Park)的富蘭克林羅斯福(Franklin D. Roosevelt, FDR) 總統圖書館 和博物館 ，旅程就不算結束。這是全美15座總統圖書館之一，也是第一座建於總統任內的總統圖書館。

富蘭克林羅斯福總統圖書館是一棟荷蘭殖民時期式建築。取自TripAdvisor

在這棟荷蘭殖民時期式建築裡，收藏了1千7百萬頁檔案、5萬1千本藏書、15萬張照片，以及大量由羅斯福總統個人及官方所收藏的藝術品。圖書館位於富蘭克林羅斯福故居(Franklin D. Roosevelt National Historic Site)內，由國家公園管理局負責維運。

在羅斯福總統親自監督下，1940年開始建造的總統圖書館，首次樹立起總統檔案、文件和藝術品收藏、管理及對公眾開放的原則。羅斯福總統相信這些檔案屬於國家和政府所有，而這座圖書館就是「忠誠」的象徵

博物館內有一間占地500平方英尺的地圖室。取自TripAdvisor 羅斯福總統在白宮橢圓形辦公室使用過的桌子。取自TripAdvisor

在博物館內有一間占地500平方英尺的地圖室 (Map Room)，完整重現了羅斯福總統在白宮 的房間，裡面甚至有他在橢圓形辦公室使用過的桌子。

博物館內保留了一輛羅斯福總統的車子。取自TripAdvisor

除了個人的書籍、照片、錄音、藝術品之外，這裡甚至保留了一輛他的車子。這輛1936年的Ford Phaeton特別客製了手排操控裝置，但總里程數僅有19143英里。

即使對富蘭克林羅斯福總統不甚感興趣的民眾，進入這座總統圖書館、面對這麼巨量的國家級檔案，也忍不住會驚訝自己享有的VIP待遇。

除了總統圖書館外，還可以參觀羅斯福家族擁有的Springwood。取自TripAdvisor 羅斯福總統過世後長眠於Springwood的玫瑰花園。取自TripAdvisor

整座故居占地800英畝，除了圖書館外，還可以參觀Springwood，這棟殖民時代風格的建築自1867年起即為羅斯福家族所擁有。羅斯福總統1945年4月於喬治亞州過世後便葬在這裡的玫瑰花園，17年後妻子愛蓮娜一同長眠此處。

在任職總統12年期間，羅斯福總統來到此處200次之多。他在Springwood出生，也在Springwood安息，難怪要選在這裡建造自己的圖書館。

富蘭克林羅斯福總統圖書館和博物館地址：4079 Albany Post Rd, Hyde Park, NY 12538