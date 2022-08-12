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750盆台灣蘭花 驚豔紐約皇后區植物園

記者牟蘭 / 紐約報導
第九屆「台灣：蘭花世界」展12日起在紐約市皇后區植物園(Queens Botanical Garden)展出至14日。記者牟蘭／攝影
第九屆「台灣：蘭花世界」展12日起在紐約市皇后區植物園(Queens Botanical Garden)展出至14日。記者牟蘭／攝影

台灣是超過400多種蘭花的故鄉，國際市場上超過60%的蘭花由台灣研發。第九屆「台灣：蘭花世界」(Taiwan：A World of Orchids)大型蘭花展12日起在紐約市皇后區植物園(Queens Botanical Garden)展出至14日，現場有750盆各類蘭花，並首度採用奈米噴染技術，讓民眾在紐約就能欣賞蝴蝶蘭噴染設計。

由皇后區植物園與紐約台北經濟文化辦事處共同主辦的台灣蘭花展，主視覺以台灣黑熊為題，將綠植修成熊的外型，插滿蘭花，也望以此為紐約帶來好運。這次特展本次活動的打卡牆是台北地標101大樓煙火秀，以蘭花象徵璀璨煙火，並邀11位旅美台灣藝術家與設計院學生帶來多元創作，包含畫作、雕塑、攝影及服裝設計等，隨處可見台灣元素。

台灣蘭花展主視覺以台灣黑熊為主題，現場到處插滿蘭花。記者牟蘭／攝影
台灣蘭花展主視覺以台灣黑熊為主題，現場到處插滿蘭花。記者牟蘭／攝影

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，希望紐約民眾透過蘭花展，感受台灣之美。植物園大使黃百齡介紹，此次除蝴蝶蘭外，還帶來雜屬蘭等特殊品種，並特別展出採用奈米噴染技術的蝴蝶蘭噴染設計。

採用奈米噴染技術的蝴蝶蘭噴染設計。記者牟蘭／攝影
採用奈米噴染技術的蝴蝶蘭噴染設計。記者牟蘭／攝影

蘭花展12日起開放大眾參觀，想要購買蘭花的民眾可至植物園挑選；現場將有爵士樂演奏，另由茶藝師、布偶戲師、古典文學學者及蘭花養護專家舉辦的講座，剪紙、書法、3D果凍花及扯鈴示範，以及車輪餅、冷泡茶及台灣水果啤酒等攤位。

皇后區植物園地址：法拉盛緬街43-50號，開放時間為早8時到下午6時，詳情：https://queensbotanical.org/orchids/。

影音來源：記者牟蘭

植物園 皇后區 雕塑

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