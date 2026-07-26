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這8州退休者受高昂地稅衝擊最大

編譯盧炯燊／即時報導
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示意圖。Image by AMAN SONI from Pixabay
示意圖。Image by AMAN SONI from Pixabay

對於退休人士來說，僅依靠固定的退休金收入維持生活並非易事，尤其要支付有關房屋的費用時更感壓力。那些仍要繳付房租的人固然吃力，即使已是房主者其實也輕鬆不了多少，事關房產稅可能會給他們帶來更大的經濟壓力。

新澤西州網媒 NJ.com 援引個人理財網站 FinanceBuzz 的數據指出，有8個州的房產稅尤其高昂，對退休人士而言，每年相差幾千元就足以影響他們的生活品質，若打算到此退休者更不可不察。

這8個州就以新澤西州為最，依次是伊利諾、康州、新罕州、德州、內布拉斯加、紐約州及威斯康辛州

新州的房產稅一直位居全國之首，平均實際稅率為2.2%，房主每年平均繳納10570元房產稅。

伊州稅率為 2%，每年房產稅5000至6000元；康州稅率1.9%，屋主每年平均繳納6000至6500元。看似康州稅率較低，但繳納稅款還要多，主要是康州房價較高。

新罕州不對工資徵收所得稅，主要財源依靠房產稅，實際稅率 1.8%，房主每年平均繳付超過6500元。

德州、內州及紐約州實際稅率均約為 1.6%。德州與內加州房產稅帳單一般3500元至4500元；至於紐約州的平均繳稅5000元以上。由於房產價值較高，紐約州部分郡的稅額明顯較高。

威州實際稅率為1.25%，每年房產稅3500元至4000元左右。

這8個州裡，部分會給65歲或以上的居民提供優惠，例如新州有稅收凍結、退稅及房產稅減免等措施，但最終要取決於收入多寡。

伊州及康州則為符合資格的長者或殘疾房主，提供豁免或延期繳稅計畫，但要注意，伊州對延期繳稅款會收取利息。

德州65歲及以上的房主，有資格享受自住房屋豁免及地方學區稅的稅收上限。內州也給符合資格的長者、退伍軍人及殘疾房主，提供自住房屋豁免計畫，但要看收入而定。

至於威州最近降低了實際稅率，甚至可延期繳付，但要注意這會實施房產留置權(Property Lien)，除非付清稅款，否則會限制房產的交易。

專家建議退休人士在選擇居住地點時，除了稅率之外還要考慮其他因素，包括房產的估價，即使評估價值僅增加 1%，但每年或會要多付數百元。

精華 FAQ

  • 依報導所引數據，依序為新澤西州、伊利諾州、康州、新罕州、德州、內布拉斯加州、紐約州與威斯康辛州，這些地區的房產稅都相對偏高。

  • 因為康州房價較高，即使實際稅率只有1.9%，屋主平均仍要繳約6000元至6500元房產稅，顯示稅基與房價同樣會放大負擔。

  • 部分州提供稅收凍結、退稅、豁免或延期繳稅等優惠，例如德州有自住房屋豁免與學區稅上限，威州可延期繳稅，但可能產生房產留置權。

威斯康辛州 德州 新澤西州

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