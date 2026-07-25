為什麼有的美元硬幣邊緣有齒痕？背後有這秘密

硬幣。Image by mastersenaiper from Pixabay

現代人因為數位支付盛行，可能越來越少放零錢在口袋，但如果仔細觀察隨身攜帶的硬幣，會發現一毛(dime)、二毛五(quarter)與五毛(half dollar)硬幣的邊緣都有一排細密的狹窄凹槽，而一分(penny)與五分(nickel)硬幣的邊緣卻是完全平滑的。這些齒痕(reeds)，其實起源於數個世紀前的防盜智慧。

國會山莊報(The Hill)報導，早期硬幣普遍由黃金或白銀等貴金屬鑄造而成。由於硬幣本身的價值來自其所含的貴金屬(如金、銀等)，不肖人士會從硬幣邊緣偷偷削去少量金屬，累積後再行熔煉牟利，俗稱「剪邊幣」(coin clipping)竊賊，而這枚被剪過的硬幣卻仍繼續在市面上流通。

阿特金森金銀公司(Atkinson Bullion)記載，這種偷工減料的猖獗行徑，最終引發英國歷史上著名「1696年大重鑄」(The Great Recoinage of 1696)。各國造幣廠也開始嘗試在硬幣邊緣刻痕、字母或其他特殊標記。如此一來，收到硬幣的商家或民眾，只要瞥一眼邊緣，就能立刻判斷這枚硬幣是否曾被剪邊。至於一分與五分硬幣，由於製成的廉價金屬價值極低，因此傳統上一直維持平滑邊緣。

儘管現代流通的美國硬幣早已不再主要由金、銀等貴金屬製成，這些齒痕也失去最初防偽安全功能，但這項歷經數百年的經典設計卻在現代生活中發揮全新的實用價值。

首先，「齒痕」大幅提升視障人士的生活便利性。由於部分面額的硬幣尺寸非常相近，例如一毛與一分硬幣的大小差別不大，透過觸摸邊緣是凹槽還是平滑，民眾不必用眼睛看，就能輕易在口袋或皮包中辨識。其次，這些齒痕對於自動販賣機、硬幣計數器等金融與商業設備也很重要，機器能藉由測量硬幣的直徑、重量、金屬成分與邊緣凹槽特性，精準判讀硬幣的面額與真偽。

美國鑄幣局(U.S. Mint)數據顯示，一毛硬幣的邊緣精準刻有118條齒痕，二毛五硬幣有119條，五毛硬幣則多達150條。雖然剪幣這種古老的犯罪手法早已從現代生活中絕跡，但這些小小的齒痕，還像是跨越時空的歷史印記，無聲地提醒大家那個硬幣本身價值等同於面額的黃金時代。