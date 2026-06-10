存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

專家指出，退休儲蓄目標並非人人相同，低所得者需求遠低於百萬。(圖／123RF)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休不一定要存到百萬元，許多人遠低於此仍能安穩生活。

退休不一定要存到百萬元，許多人遠低於此仍能安穩生活。 重點二： 調查顯示退休家庭儲蓄中位數僅12.6萬元，卻多數自評過得不錯。

調查顯示退休家庭儲蓄中位數僅12.6萬元，卻多數自評過得不錯。 重點三：專家指出退休金需求因收入與社安福利不同，不能套用同一標準。

過去的退休 理財傳統智慧認為，舒適退休需存到年薪10倍、超過百萬元的「魔法數字」，但調查發現，一般退休者家庭儲蓄僅12.6萬元，而且多數人自認過得不錯。專家指出，退休儲蓄目標並非人人相同，低所得者需求遠低於百萬。

今日美國報(USA Today)報導，泛美退休研究中心(Transamerica Center for Retirement Studies)2025年的調查發現，退休者的家庭儲蓄僅有12.6萬元，其他調查則顯示，大約只有一半的退休者多多少少有一些退休儲蓄。但有趣的是，多數退休者表示他們過得相當不錯。在4月蓋洛普的一項民調中，82%的人表示他們有足夠的錢能舒適生活。美國企業研究所(American Enterprise Institute)研究員比格斯(Andrew Biggs)說，「如果你問的是：『我們是否為退休做好了充分準備？』那麼所有這些數字告訴我們的答案是：是的。」

幾年前，比格斯在「華爾街日報」發表專欄文章，標題為「你不需要成為百萬富翁才能退休」引發熱烈討論。他的論點是，你可以在遠低於100萬元的情況下退休，大多數美國人就是如此。他還指出，退休產業與媒體過度渲染退休「危機」，也高估了家庭為舒適退休而存百萬元的必要性。

對此，波士頓學院退休研究中心儲蓄與家庭財務負責人陳安琪(Anqi Chen，音譯)說，「我確實同意，並非每個人都需要100萬元。對某些人而言，這個金額過高。對另一些人來說，卻又不足，同一個金額，無法套用在每個人身上。」根據聯邦數據，美國家庭收入中位數約為8.4萬元，即使存下該金額的10倍，也達不到100萬元。退休專家表示，低所得家庭不需要那麼多收入來維持生活水準。

大多數美國人退休後，主要靠社會安全福利過活。這項福利是累進制的，收入愈低，每月領到的社會安全支票佔原本收入的比例就愈高。而這個比例，會影響到需要存多少錢，才能補足退休生活的開銷。

社會安全福利對月收入1286元以下部分給付90%、1286至7749元之間給付32%，超過7749元部分僅給付15%。換句話說，比格斯表示，「低所得家庭本來就不該為退休存太多錢，而事實上，他們也沒有存太多。」