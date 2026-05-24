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30年期美債殖利率破5% 5類投資人應對策略

編譯莊瑞萌／即時報導
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示意圖。Image by Tumisu from Pixabay
示意圖。Image by Tumisu from Pixabay

美國公債利率" rel="172550">殖利率近期飆升至多年高點，兩年期與十年期創2025年來新高，三十年期更突破5%、為2007年以來首見。市場擔憂中東衝突、通膨反彈與財政赤字擴大，聯準會(Federal Reserve)甚至可能轉向升息。投資人應審視股債配置，考慮短天期債券、抗通膨債券及價值股，並趁機鎖定較高儲蓄利率。

根據雅虎(Yahoo)報導，隨著美國公債殖利率近期創下多年新高，部分投資人開始感到緊張。債券殖利率上升是由於債券價格下跌所引發，其影響遍及整個金融領域，從股票與債券投資，到借貸成本與儲蓄報酬率無一倖免。二年期與十年期公債殖利率正處於2025年2月以來的最高水準，三十年期公債殖利率則已突破5%，創下2007年以來新高。債券市場的反應，反映出市場對中東衝突能否解決日益悲觀、通膨可能反彈以及在川普與習近平會面後缺乏重大政策宣示等因素。

費城聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Philadelphia)公布的一項經濟學家調查，也對美國經濟前景給出並不樂觀的預測。債券市場其實正對中東持續的衝突作出反應，隨著衝突解決的希望逐漸渺茫，戰爭讓通膨擔憂持續升溫，汽油價格也不斷上漲。4月消費者物價指數上漲3.8%，創下三年來最大漲幅，而汽油價格更飆升超過28%。

華爾街期貨市場也預期，聯準會的下一步動作可能是升息，而非降息。因此，在公債殖利率上升之際，根據個人情況不同，以下是可以考慮的作法。

一、股票投資人：應審視目前的投資組合配置，特別是那些估值已偏高的成長股，考慮轉向配發股利、現金流強勁且負債較低的價值股。

二、債券投資人：檢視持有的債券並考慮整體存續期間。短期債券的持有部位將更具韌性。長天期公債基金可能出現大幅虧損。不過，新購入的債券將獲得較高的利息。考慮建立一個由不同天期公債組成的債券梯或考慮通膨保值債券(TIPS)。

三、401(k)或IRA退休帳戶投資人：在退休帳戶中維持股票、債券和現金的適當配置，能幫助自己度過利率變動與市場波動。

四、儲蓄戶：尋找提高報酬的機會。如果看到有利的利率，可以考慮將現金轉入較高收益的帳戶，例如定存與短期公債。

五、借貸戶：可考慮償還浮動利率的債務，例如信用卡與房屋淨值信用額度貸款(HELOC)。房貸利率可能進一步走高，但債券殖利率難以預測。當找到符合預算的房貸利率時，做好財務上的準備，才能果斷行動。

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