股市表現佳 專家：4%法則應調整為4.7%法則

示意圖。Image by Tumisu from Pixabay

1994年，理財顧問班根（Bill Bengen）提出了名為「4%法則」的退休 原則，他的想法迅速風靡一時。如今，班根更新了他的法則。

「4%法則」指出，退休第一年應動用4%的儲蓄，此後每年則動用經通膨調整後的同等金額。這項原則之所以廣為流傳，是因為它提供了簡單的公式來解決複雜的問題。

今日美國（USA Today）報導，多年來，外界對「4%法則」褒貶不一。如今，班根表示是時候進行修訂了，他將「4%法則」調整為「4.7%法則」。這項修訂正凸顯了原始「4%法則」的優缺點。財務顧問威廉斯（Rob Williams）曾指出，該法則所以能流傳至今，是因為它令人印象深刻，且能將極其複雜的問題變得容易許多。

但一些退休規劃專家認為，這項法則稍顯過於簡單。該法則源自一個許多儲蓄者將資金一半投入股票、一半投入債券 的時代，這正是班根制定原始法則時採用的資產配置。如今，理財顧問通常建議將資金分散投資於更廣泛的「資產類別」，其中包含多種股票與債券、房地產、現金及現金等價物；而且將一半資金投入債市的投資者已越來越少。

4%法則如何演變為4.7%法則

「4%法則」始於1994年，源自班根為「財務規劃期刊」（Journal of Financial Planning）撰寫的一篇文章中的推算。他推論，若退休人士以該支出比率開始生活，其儲蓄將能維持30年。

這項法則迅速風靡，連班根本人都感到意外。他說，這簡直超現實，他無法相信，30年後的今天，他還在做這件事。

班根持續精進這項法則，同時也調整自己的投資習慣。30年前，他的研究聚焦於美國政府債券與大型企業股票的均等配置。如今，他的投資組合更廣，涵蓋大、中、小型企業股票、國際股票、債券及國庫券。他說，他現在已擴展至七大資產類別。

班根目前的計算採用略微不那麼保守的配置：55%股票、40%債券及5%現金。更廣泛的投資組合，加上近年來強勁的股市表現，改變了班根法則的計算基礎。他在新書中，提出了「4.7%法則」，他指出，調整的主要原因在於他的研究已更加精進。

「4%法則」是否依然有效？

「4%法則」在財務規劃領域依然無處不在，同時也是批評的焦點，它被質疑是否依然有效，或暗示它可能已不再適用於多數人。財經新聞網站Investopedia總編輯西爾弗（Caleb Silver）說，4%只是一大致的經驗法則，但現實是，人們必須真正檢視退休生活所需的成本，或他們希望過哪種生活。

嘉信理財（Charles Schwab）的威廉斯（Williams）表示，「4%法則」仍是一個不錯的起點；但他指出，現代的退休計畫是一份動態文件，可根據生活變動、投資回報、通膨及其他因素，每年更新支出目標。

TIAA財富管理公司董事奧恩斯坦（Douglas Ornstein）表示，他接觸的大多數人，在退休後20到30年間的消費模式並非一成不變，「它們是動態的」。

「4%法則」更適用於富裕階層？

根據「2022年消費者財務調查」，55至65歲的典型美國人家庭退休儲蓄約為18.5萬元；若套用「4%法則」，每年可動用7400元，這筆錢並不多。晨星（Morningstar）投資組合策略師阿諾特（Amy Arnott）表示，有許多家庭甚至沒有任何退休儲蓄。

班根制定這項法則的初衷，是為了涵蓋各種經濟情境下的退休人士，並設定一個能確保儲蓄足以支應整個退休生活的支出率。

他表示，這項法則是基於一項研究，該研究試圖找出過去100年來所有退休人士中最糟糕的情況。他認為有些、甚至許多退休人士，其實應該花費更多。