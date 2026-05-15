5項費用 退休搬家可能比想像中更花錢

搬家示意圖。(美聯社)

談到退休後的搬遷，人們往往只聚焦在一些好處，如更好的氣候、能省下多少錢，以及能參與哪些新活動；這些固然不假，但並不能完整呈現退休後搬遷的真實面。今日美國（USA Today）報導，搬遷可能帶來新的開支，若不謹慎處理，這些開支可能會打亂退休預算。以下是搬家前值得預先準備的五項開支。

1. 新的稅賦

如果搬遷至另一個州或國家，可能會面臨從未繳納過的稅，如從不徵收所得稅的州搬至徵收所得稅的州，年度開支將會有所變化。遷往需對社安金徵稅的州，可能得習慣部分福利金遭州政府扣繳。

務必了解在新的退休城市可能面臨哪些新稅目，以便規劃預算；如有必要，可諮詢當地的會計師，以掌握可能需繳納的稅額。

2. 旅行開支

若搬離親友居住地較遠，退休後很可能想要探親，而這筆開銷正迅速增加，尤其是需搭乘飛機前往。

可透過估算返鄉頻率，並以當前價格為基準計算往返費用來預留預算；但未來旅行成本可能會上漲，建議預留緩衝資金，以防交通費用漲幅超出預期。

3. 費用更高的聯邦醫療保險 優勢計畫

搬遷至其他地區可能被迫更換聯邦醫療保險優勢計畫（Medicare Advantage plans），未必會支付更多費用，這取決於原居住地與搬遷目的地，但確實有可能需支付比過去更高的費用。

比較計劃退休地區可用的聯邦醫療保險優勢計畫，以便了解有哪些選擇。搬遷會讓人符合「特別投保期」資格，能在標準「開放投保期」之外更換計劃。

4. 更高的保險費

搬遷至生活成本較高或保險理賠風險較大的地區，可能會增加退休開支。例如若新屋房價高於舊居，房屋保險費率很可能高於以往支付的金額；若搬至自然災害高風險地區，此一落差尤其明顯。

多方比價並比較多家保險公司的費率，是找到優惠方案的最佳方式；另外也該在退休帳戶中多存些錢，以備未來支付房屋保險費。

5. 新的生活型態花費

搬至新地區雖能讓人更接近喜愛的環境或嗜好，但也可能衍生新的開銷。例如若熱愛釣魚，並計畫在湖畔或海邊度過退休生活，可能會決定在退休後擁有一艘船；這意味需負擔購船費用、燃油、維修、船隻保險，以及冬季可能需要的停泊費用。

請仔細思考計畫如何度過退休生活，以及哪些活動可能衍生額外開銷；在制定退休預算時，務必將這些納入考量。