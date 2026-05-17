我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭無人機攻俄釀4死 莫斯科遇1年多來最大空襲

Axios：川普幕僚憂中國未來5年內可能攻台

房利美、房地美貸款信用評分新制 7百多萬人受惠

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為房貸機構房利美位於華盛頓的總部。(美聯社)
圖為房貸機構房利美位於華盛頓的總部。(美聯社)

政府的一項政策調整，很可能會對數百萬「信用記錄空白」的美國人產生重大影響，並刺激數千億元的新房貸發放。

在4個月最終敲定的一項規則變更中，政府營運的房貸機構房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)表示，它們將接受採用信用評分模型承銷的房貸，該模型會將按時支付租金的情況納入考慮。

負責開發新信用評分模型的公司VantageScore估計，將租金支付記錄納入信用評分，可使約770萬美國人的信用評分提升至620分以上，並讓他們有可能獲得傳統房貸的資格。

此外，該公司表示，這種方法能透過在風險最高的評分範圍內，辨識高達11%違約案例，來提高風險預測能力，並有可能降低未來的違約率。

Realtor.com資深經濟學家克里梅爾(Jake Krimmel)表示，這項改變「可能會對一小部分，但不斷增長的借款人群體產生影響，包括自由職業者、個體戶、零工人員，以及現金流良好可靠但信用記錄薄弱的年輕人和移民。他們整體上可能符合貸款資格，但在目前僵化過時的體系下，紙面上卻不符合」。

負責監管房地美與房利美的聯邦住宅金融監理局(U.S. Federal Housing Finance Agency)局長普特(William Pulte)在4月22日宣布，將擴大一項計劃預試，允許房貸機構使用VantageScore評分來評估借款人的信用度，作為傳統FICO評分的補充或替代方案。

VantageScore是由三大信用評等機構易速傳真(Equifax)、益百利(Experian)和環聯資訊(Transunion)共同開發的信用評分模型，並由一家名為VantageScore Solutions LLC的合資企業來營運該模型；其「趨勢數據」會將像信用評等機構報告的租金和水電費支付歷史，納入考慮。

總部位於蒙大拿州的信用評分機構FICO，現在也在其FICO 10T評分系統中，加入正面和負面租金支付記錄的考量。

在聲明中，普特將這項改變形容為消費者信用體系的現代化；普特表示，拖欠租金和水電費會對信用評分產生負面影響，因此，先前信用評分中不包含支付記錄的正面影響，可謂「無稽之談」。

2025年，只有約13%的租屋者的信用報告受益於良好的租金支付記錄；加州、科羅拉多州和紐約州都已經實施了租金報告制度；另有九個州已正在考慮相關立法。

VantageScore Solutions認為，如果這模型推廣至全美，將有近770萬美國人的信用評分會提升，且將有助於更準確地預測哪些人會違約，哪些人不會違約。

租金 貸款

上一則

AI影響就業新趨勢 Z世代熱中身兼多職

下一則

微型園藝 讓居家小空間也能收穫高產量蔬果

延伸閱讀

靠借貸度日 連雙薪家庭都陷債務「倉鼠輪」

靠借貸度日 連雙薪家庭都陷債務「倉鼠輪」
房租也可以「先買後付」 但這是個好主意嗎？

房租也可以「先買後付」 但這是個好主意嗎？
信評、郵區、年齡影響伊州汽車保費 詹雅斯擬立法限制

信評、郵區、年齡影響伊州汽車保費 詹雅斯擬立法限制
紐約市長曼達尼公布1245億行政預算案 削教育、住房補貼填赤字

紐約市長曼達尼公布1245億行政預算案 削教育、住房補貼填赤字

熱門新聞

沙丁魚罐頭。Image by Sylvain NAUDIN from Pixabay

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

2026-05-11 09:07
杏仁。Image by Alexei from Pixabay

每天吃杏仁有益健康 但要注意這3件事

2026-05-13 10:16
懷俄明州風景。Image by Ed Hathaway from Pixabay

全美8宜居山城 專家：趁房價未飆升前入手

2026-05-11 14:54
Trader Joe's即將推出一批全新的保溫迷你托特包，預料會如去年夏季所引發的瘋狂熱潮般，再度吸引粉絲搶購。美聯社

Trader Joe's 迷你保溫托特包 夏季新款即將開搶

2026-05-12 10:18
美伊戰火未歇，機票價格不斷攀升，計畫旅行者或許會疑惑：現在該買機票，或等看看情況是否會好轉？旅遊專家表示，通常盡早購買才是上策。路透

機票價格狂漲 計畫出遊者該儘早購買或再觀望？

2026-05-11 10:15
網友分享舊金山漢堡名店。漢堡示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ramon rangel ）

舊金山人氣漢堡排隊1小時「連市長都推」 華人親測曝口感

2026-05-15 19:55

超人氣

更多 >
華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊

華人曝「無法接受的美國文化」 點名1習慣最令人疲憊
一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休

一代人記憶終結 華女關經營28年餐廳 回中國退休
「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老

「不如中國」高曉松母留美23年後 要回北京養老
美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議

美國挺台國務卿變了？魯比歐握手習近平後1動作引熱議
南加富人區警上門抓人 亞裔女嚇傻 結局意想不到

南加富人區警上門抓人 亞裔女嚇傻 結局意想不到