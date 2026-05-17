房利美、房地美貸款信用評分新制 7百多萬人受惠

圖為房貸機構房利美位於華盛頓的總部。(美聯社)

政府的一項政策調整，很可能會對數百萬「信用記錄空白」的美國人產生重大影響，並刺激數千億元的新房貸發放。

在4個月最終敲定的一項規則變更中，政府營運的房貸機構房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)表示，它們將接受採用信用評分模型承銷的房貸，該模型會將按時支付租金 的情況納入考慮。

負責開發新信用評分模型的公司VantageScore估計，將租金支付記錄納入信用評分，可使約770萬美國人的信用評分提升至620分以上，並讓他們有可能獲得傳統房貸的資格。

此外，該公司表示，這種方法能透過在風險最高的評分範圍內，辨識高達11%違約案例，來提高風險預測能力，並有可能降低未來的違約率。

Realtor.com資深經濟學家克里梅爾(Jake Krimmel)表示，這項改變「可能會對一小部分，但不斷增長的借款人群體產生影響，包括自由職業者、個體戶、零工人員，以及現金流良好可靠但信用記錄薄弱的年輕人和移民。他們整體上可能符合貸款 資格，但在目前僵化過時的體系下，紙面上卻不符合」。

負責監管房地美與房利美的聯邦住宅金融監理局(U.S. Federal Housing Finance Agency)局長普特(William Pulte)在4月22日宣布，將擴大一項計劃預試，允許房貸機構使用VantageScore評分來評估借款人的信用度，作為傳統FICO評分的補充或替代方案。

VantageScore是由三大信用評等機構易速傳真(Equifax)、益百利(Experian)和環聯資訊(Transunion)共同開發的信用評分模型，並由一家名為VantageScore Solutions LLC的合資企業來營運該模型；其「趨勢數據」會將像信用評等機構報告的租金和水電費支付歷史，納入考慮。

總部位於蒙大拿州的信用評分機構FICO，現在也在其FICO 10T評分系統中，加入正面和負面租金支付記錄的考量。

在聲明中，普特將這項改變形容為消費者信用體系的現代化；普特表示，拖欠租金和水電費會對信用評分產生負面影響，因此，先前信用評分中不包含支付記錄的正面影響，可謂「無稽之談」。

2025年，只有約13%的租屋者的信用報告受益於良好的租金支付記錄；加州、科羅拉多州和紐約州都已經實施了租金報告制度；另有九個州已正在考慮相關立法。

VantageScore Solutions認為，如果這模型推廣至全美，將有近770萬美國人的信用評分會提升，且將有助於更準確地預測哪些人會違約，哪些人不會違約。