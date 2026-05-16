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AI影響就業新趨勢 Z世代熱中身兼多職

編譯莊瑞萌／即時報導
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示意圖。Image by StartupStockPhotos from Pixabay

受到生活成本越來越高、工作也越來越不穩影響，美國現在掀起一股「斜槓累積收入」(income stacking)風潮。根據官方數據，全美大約有840萬名人同時兼好幾份工作，靠副業、接案，甚至多重收入來源，替自己增加財務安全感並讓自己具備多項技能。

CNBC報導，現年35歲的高米里恩(Timeka Gomillion)正在哥倫比亞特區大學(University of the District of Columbia)攻讀電腦工程學位，一邊在活動場地當接待員，另一邊也在學生中心擔任櫃檯人員。高米里恩坦言，兼職是出於現實財務壓力。隨著生活成本越來越高，就算未來進入專業領域，她也打算繼續維持多重收入，「只做一份工作當然比較輕鬆，但如果還有另一份收入，我就能拿來存錢，或當自己的額外零用金。」

高米里恩是美國日益出現的「斜槓累積收入」族群之一，這些族群透過正職加副業，甚至同時兼好幾份工作，替自己建立更穩定的財務安全感。勞工統計局(BLS)數據顯示，今年4月約有840萬名美國成年人，約佔勞動力5.2%從事多份工作。卡內基美隆大學(Carnegie Mellon University)經濟學助理教授加林(Andrew Garin)指出，這項數據在新冠疫情期間曾跌至歷史低點，但近年持續回升。

他認為，科技平台的普及為勞工打開新門戶，例如DoorDash和Uber提供外送機會，Fiverr與Upwork則提供自由接案，TaskRabbit則媒合雜工需求。

除了賺錢考量，部分「斜槓累積收入」族群也希望累積多元技能。19歲的胡艾丹(Aidan Hoo)在北維吉尼亞社區學院(Northern Virginia Community College)就讀電腦科學，同時接三份影音與廣播技術相關工作。他表示，「接這些工作，主要是幫忙支付大學學費，但同時也讓我學到新的技能。」根據自由接案平台Fiverr於2025年調查發現，美國有64%的Z世代認為，擁有多種賺錢方式已經是維持財務保障的必要條件，更有55%的人認為傳統的單一工作模式可能被淘汰，同時有39%的人表示，他們現在已經開始接案或打算投入自由工作，替自己增加額外收入來源。

不少人擔心，人工智慧(AI)可能衝擊工作機會，再加上近年企業大裁員，也讓越來越多勞工開始替自己準備「備用收入來源」，一旦出了狀況，還能隨時轉換跑道。對此，曾任人力資源長的作家沃夫(Paul Wolfe)分析表示，「我認為，這其實就是現在就業市場混亂不穩的一種反映，這種情況已經持續好一陣子了。」

他也認為，企業其實未必吃虧，因為員工透過兼職或副業，往往能培養新技能、發揮不同才能，對公司來說反而也有好處。

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