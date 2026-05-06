房租也可以「先買後付」 但這是個好主意嗎？

示意圖。Image by Edar from Pixabay

隨著租金 飛漲，越來越多的公司提供分期付款服務，幫助部分租戶減輕負擔。

這些公司聲稱，他們正在填補公共政策對租戶保護的漏洞，但消費者權益倡導者則認為，這些產品充其量是價格昂貴，最糟的情況甚至是帶有掠奪性質。多年來住房負擔能力危機不見緩解跡象，且似乎還會持續下去。

根據哈佛住屋研究聯合中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)數據，大約三分之一的美國家庭租房子居住，其中一半家庭的房租支出超過其收入的三分之一。對許多租戶來說，月初的一次性房租支出，意味著直到下個月的薪水到達前，他們都無法維持生計。

「追根究底，這是一個現金流問題，」提供此類服務的公司Esusu聯合創始人高爾(Samir Goel)表示，「並非（租戶）不賺錢，而是他們的收入和支出基本持平。」

在訪談中，Esusu共同創辦人艾比(Wemimo Abbey)在訪談中，經常以他身為移民 且身兼數職的母親為例，來作為公司目標客群的案例。

「這並非是像Gucci包那樣的可自由支配消費品，」高爾表示，「主要是因為，每兩個美國人中就有一個銀行帳戶裡的存款不足400元，而這款產品正是為了解決這個問題而生的。」

作為其提供包括財務指導在內的一系列服務的一部分，Esusu提供所謂的「分期付款」(split pay)服務。在某些特定情況下，租戶還可以選擇使用Affirm貸款；Affirm是一家以「先買後付」服務而聞名的金融科技公司。

此類服務允許租戶申請貸款來支付下個月的部分租金，之後再償還。即使租戶之前已獲批准，每次申請也仍須單獨審核。借款人必須還清第一筆貸款後才能申請新的貸款，以避免債務無限累積。

Esusu拒絕透露租戶審核的具體細節，也未提供貸款表現的詳細數據。艾比在二月份的訪談中表示，大多數使用這些貸款的租戶都是優質借款人，這意味著他們的信用評分很高，風險較低。 「我們還沒有遇到過違約的情況，」他說。

「這些產品反映了人們所面臨的一個非常現實的問題，而人們正在想辦法維持生計，」全國消費者法律中心(National Consumer Law Center)資深律師尼爾森(Ariel Nelson)指出。

但尼爾森和其他倡議者表示，像這樣的公司並沒有提供真正的解決方案，而是利用租戶的絕望心理來牟利。