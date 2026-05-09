健康儲蓄帳戶可享稅務優惠 但這一重要事項最常被忽略

理財專家常大力推崇健康儲蓄帳戶（HSA）可享供款、帳戶增值及提領皆免稅的三重優惠。(圖／123RF)

理財專家常大力推崇健康儲蓄帳戶（HSA）可享供款、帳戶增值及提領皆免稅的三重優惠；為充分利用這些稅務優惠，他們會建議：若能力允許，可先自掏腰包支付當前的醫療費 用，而非動用HSA帳戶；同時將HSA資金投入股市，以累積一筆可觀、能享稅務優惠的資金，然後在數十年後，用這些完全免稅的收益來彌補過去自付的醫療費用。

但消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，這項建議不夠完整：根據財務顧問的說法，若想日後報銷，還需保留該筆舊醫療費用的收據及其他證明文件，否則在國稅局 （IRS）審計時，可能面臨罰款。

賓州Opulus財務顧問公司共同創辦人格賴澤爾（Ryan Greiser）表示，這或許是人們在HSA方面常忽略的「最重要事項」。他說，多數人不會保留詳細紀錄，以致當被IRS盯上時，現有紀錄無法做為數十年來的核銷依據。

為何要保留HSA收據

理財顧問通常建議，擁有HSA帳戶的家庭應至少存入足以支付年度醫療自付額的金額；這筆錢是在保險開始承擔醫療費用前，必須自行支付的金額。

理財顧問表示，對於有能力的家庭，與其動用HSA資金，不如現在先自行支付醫療費用；如此便能將用來繳納醫療支出的款項進行投資，並將收益留作未來醫療開支之用。

帳戶持有人亦可將HSA視為存錢筒，提取資金支付數年前未獲報銷的醫療帳單，只要該筆支出是在HSA設立後產生的；此外，過去幾年也不曾將該筆醫療支出申報為扣除額。

佛羅里達州財務規劃師麥克拉納漢（Carolyn McClanahan）強調，請保存所有收據。她指出，帳戶持有人通常可隨時從HSA提款，無需向帳戶管理機構提供符合資格的醫療支出證明；然而若IRS進行稅務審計時，帳戶持有人仍需提供證明。若無此類證明，IRS可能會將該筆提款視為應稅收入，並因稅款繳納不足而課徵罰款及利息。

IRS規定，HSA提領款項中未用於支付合格醫療費用的部分，除例外情況外，將計入總收入並需額外繳納20%的稅款。IRS在納稅人提交稅務申報表後，有三年追訴期可進行稅務審計。然而，若IRS發現「重大錯誤」，可延長追訴期，最長可達六年。專家指出，一旦國稅局懷疑存在詐欺行為，則可無限期追溯。

有些人應該「隨用隨付」

格賴澤爾指出，對HSA帳戶持有人而言，關鍵在於從HSA帳戶提取款項的時間，是啟動相關規定的起點。他解釋說，若在30歲時產生符合資格的醫療支出，卻在60歲時才報銷該筆費用，三年追訴時效將從60歲開始計算，代表必須保存相關文件超過30年。

格賴澤爾表示，對不打算長期保存這些記錄的人來說，與其等待數年才進行報銷，不如將HSA當作「隨用隨付」的銀行帳戶，用於支付短期醫療費用，這樣可能更為合適。他說，別再擔心審計與文件管理風險，就「隨用隨付」吧。

該保存哪些文件

專家建議，保留藥房收據、診所帳單、HSA對帳單，以及保險公司提供的理賠說明等證明文件。

麥克拉納漢指出，長期保存紙本文件的一大問題在於，它們會隨時間褪色。她表示，她會掃描客戶的醫療收據以建立數位副本，並製作電子試算表來追蹤持續累積的支出清單，客戶日後可據此免稅報銷。