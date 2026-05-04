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I系列債券升溫 財政部公布未來6月新利率

編譯俞仲慈／即時報導
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聯邦財政部宣布，凡5月1日至10月31日購買之I系列儲蓄債券(Series I ...
聯邦財政部宣布，凡5月1日至10月31日購買之I系列儲蓄債券(Series I bonds)年利率為4.26%，高於4月30日前購買之利率4.03%。美聯社

聯邦財政部宣布，凡5月1日至10月31日購買之I系列儲蓄債券(Series I bonds)年利率為4.26%，高於4月30日前購買之利率4.03%。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC)報導，財政部公告的新利率包含兩部分：依據通膨數據計算的浮動利率為 3.34%以及固定利率0.90%，兩者合併後經四捨五入的利率為4.26%，其中固定利率與去年10月公告的0.90%相同。

面對通膨居高不下的時期，I債券利率曾於2022年5月創下9.62%歷史新高，吸引大批投資人湧入這種由政府背書且幾乎零風險的投資標的，如今隨著利率與通膨下降，不少短期投資人選擇陸續贖回，不過對於部分長期投資人來說，I系列債券較高的固定利率仍具有吸引力。

儘管抗通膨國債(TIPS)與I債券利率網站Tipswatch.com創辦人恩納(David Enna)今年稍早認為I債券利息表現「溫和」，不過隨著通膨危機再度出現，I債券重新獲得投資人青睞。

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)4月公布的數據顯示，衡量通膨的重要指標「消費者物價指數」(CPI)今年3月年增3.3%，高於2月的2.4%，是2月28日美以聯手攻擊伊朗以來，首次公布的CPI數據，而且隨著戰事延長，汽油等各類消費物價也逐步上揚，根據聯準會最新調查，國際油價高漲可能造成今年通膨指數增加約0.6個百分點。

財政部針對I債券，每年5月與11月固定調整利率一次，投資人每六個月會獲得合併後的「綜合利率」(composite rate)，其中浮動利率與通膨掛鉤，自購買日起六個月內固定不變，不受財政部下一次調整影響；相較之下，固定利率在購買後不會改變，而且財政部未公開固定利率計算方式，因此難以預測。

對於已持有I債券的投資人，利率更新會依照購買時間點，形成一個六個月的周期，持滿六個月後，浮動利率會調整為最新公告的利率，但固定利率在持有期間維持不變。

假設投資人9月購買I債券的浮動利率為2.86%，隔年3月調整為3.12%，固定利率維持1.10%，此時新的綜合利率為兩者相加的4.22%。

另外I債券最長可累積30年利息，在此之前贖回債券，利息賺取期限縮短，而且購買後需至少持有一年才能贖回；若在五年內贖回，將損失最後三個月利息。

財政部 債券 利率

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