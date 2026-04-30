社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社會安全局悄悄變更一項規則，可能讓許多退休的離婚人士和喪偶人士多出好幾千元收入。(美聯社)

社會安全局(Social Security Administration)悄悄變更一項規則，可能讓許多退休的離婚人士和喪偶人士多出好幾千元收入。

這項變更的適用對象主要是，配偶曾在公部門工作而且並非一直繳納社會安全稅的喪偶人士和離婚人士。

這樣的變更可能導致計算社安金 時出現差距，因為配偶其中一方可能畢生在公部門工作，另一方則繳納社會安全稅。

根據社安局的說法，根據過去的規定，假如曾在公部門工作的配偶領取退休金 ，那麼未亡人的社安金會減少，某些情況下甚至導致未亡人福利減少、甚至被完全取消。如今規則變更後，社安金不會減少。

新規則實施後，並非所有喪偶或者離婚人士的社安金都會增加，但有些人確實因此而受益。

專家進一步說明新規則的具體影響。

社安局表示，簡單來說，領取公共退休金的人社安金削減政策不再適用，因此，離婚和喪偶者的社安金便隨之增加。

這兩大族群可透過兩種方式增領社安金，分別是每月增加金額、或者一次性增加金額。無論採用哪一種方式，新增款項都彌補先前被削減的部分。

社安局估計，增加的金額高低不等，可能會超過每月1000元。

那麼，離婚或者喪偶人士如果符合增加社安金的條件，該如何辦理？

有一些符合資格的配偶社安金已增加，不必另外採取任何行動。另外有些人需要提出申請，目前有些申請案仍在審核中，導致延遲收到款項。

如果有款項延遲等受影響的情況發生，配偶應聯絡當地社會安全局，確認其社安金是否已更新、以及是否已收到正確金額的款項。