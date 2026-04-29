買房不辛苦 全美最適合首購族的8個城市

購屋是一項複雜、昂貴且耗時的過程，若首次進行這類交易，或是身處競爭激烈的賣方市場，可能會感到不知所措。(美聯社)

購屋是一項複雜、昂貴且耗時的過程，若首次進行這類交易，或是身處競爭激烈的賣方市場，可能會感到不知所措。

漫旅（Travel+Leisure）雜誌與房地產公司Zillow合作，根據幾項關鍵因素，找出全美最適合首購族的地區。Zillow資深經濟學家迪沃恩吉（Orphe Divounguy）表示，首購族仍面對艱難的房市，但部分地區的市場狀況正在改善，雖然可負擔能力仍是主要挑戰，但某些都會區因能為租屋族提供更可行的購屋機會而勝出；在這些市場，租金 佔家庭預算的比率較低，可負擔住宅在待售房源中的占比更高，且價格合理的住宅，競爭也較不激烈。

基於上述考量，迪沃恩吉與團隊運用一套「首次購屋者指數」對全美50大都會 區進行排名，結果指向迪沃恩吉所描述的「那些讓首購族更有機會找到兼具可負擔性、房源供應與社區環境的理想市場」。他表示，在這些都會區，買家預期能找到更多符合預算的房源，競爭壓力較小，且同齡家庭中已進入或即將進入購屋階段的比率更高。以下是全美最適合首次購屋者的城市排行榜：

1. 佛羅里達州傑克遜維爾（Jacksonville）

傑克遜維爾擁有溫暖的氣候與海灘生活，最近被評為全美最實惠的沿海居住地之一。截至2026年2月，當地房屋中位數售價約為27萬元，生活成本比全國平均低10%，加上Zillow的調查顯示，價格實惠的房源佔總待售庫存的48%，成為吸引許多首購族及任何預算有限者的絕佳條件。成為佛州居民還能輕鬆駕車前往奧蘭多與薩凡納等城市，並享有該州的稅務優惠，例如免徵州所得稅。

2. 阿拉巴馬州伯明罕（Birmingham）

伯明罕是南方常被低估的城市之一，對尋求相對低價房產的人來說，這反而是件好事。在這座「魔法之城」（Magic City），房屋中位數售價目前約為13萬5000元；薪級表（Payscale）軟體公司估計其住房開支比全國平均水平低24%。根據Zillow的數據，總待售房源中有56%屬於可負擔範圍。一旦安頓好第一間房屋，就能盡情享受伯明罕的一切，包括傳奇的燒烤餐廳、廣受喜愛的啤酒廠、現場音樂表演，以及充足的綠地。

3. 德州聖安東尼奧（San Antonio）

希望在德州安家，卻負擔不起奧斯汀的房價？不妨將目光向南移，看看聖安東尼奧；Zillow估算，目前約有47%的待售房源被視為價格合理。當地目前房屋的中位數售價約為25萬元，遠比奧斯汀的約51萬元更親民。除了房價較低，這座城市還擁有令人驚嘆的文化與歷史，可探索河畔步道（River Walk）、參觀知名度假小鎮阿拉莫（Alamo）、參加年度牲畜展及牛仔競技表演，或品嚐獲獎的美食。

4. 喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）

亞特蘭大的房地產市場對首購族頗具吸引力，「華爾街日報」今年3月報導，依目前趨勢，該市有望成為美國唯一遠郊房價高於附近城區的大都會區。購買首間房產時，或許該將目光投向市區，而非那些更受青睞的郊區。Zillow亦指出，亞特蘭大的房價正呈下滑趨勢，平均房價約為38.5萬元，較去年下跌4%，且待售房源總量的45%屬可負擔房源。無論選擇在亞特蘭大的哪個區域置產，有一點是肯定的是，將成為東海岸最具活力與創意城市之一的一份子。

5. 密蘇里州聖路易斯（St. Louis）

聖路易斯被評為中西部地區首購族最佳居住地，為居民提供全方位的生活體驗，包含可負擔的住房、體育活動、絕佳的餐廳、眾多公園、迷人的歷史街區，以及穩定的就業市場。根據Zillow的數據，高達68%的待售房源被評為「價格實惠」，且今年2月的房屋中位數售價為20萬2500元。還需要其他理由以「門戶城市」為家嗎？搜尋平台Niche.com針對聖路易斯的通勤便利性、多元文化、夜生活及戶外活動，皆給予「A」級評價。

6. 德州休士頓（Houston）

名列榜單第6位的休士頓，是想在德州紮根的首購族另一穩健選擇。這裡約40%的待售房源被視為可負擔，中位數售價約為26萬4000元。雖然當地氣候與都市生活未必適合所有人，但休士頓以強勁且多元的就業市場及文化多樣性著稱；每年還舉辦多項精彩活動與節慶，如牲畜展及牛仔競技大會、同志驕傲節，以及日本節。

7. 密西根州底特律（Detroit）

根據房地產經紀人科恩（Gil Cohen）分享的2026年底特律房地產市場分析，當地以利率趨穩、房源增加及高可負擔性三項罕見因素匯集而受益。Zillow提供的數據證實了最後一點，目前65%的待售房源屬於可負擔，具體數據則是截至2026年2月，底特律房屋的中位數售價約為8萬4000元，且整體生活成本低於美國其他都會區，如匹茲堡、克利夫蘭和明尼阿波利斯等地。

8. 北卡羅來納州羅里（Raleigh）

當地媒體近期報導指出，羅里目前屬於買方市場，這對任何準備在這座北卡羅來納州城市購買首間房屋的人來說都是個好消息。雖然中位數售價偏高，估計約為43萬3000元，但仍有相當大比率（約48%）的待售房源被視為可負擔。當完成羅里房產交割手續後，無論是公寓或獨棟住宅，都能鬆一口氣，並開始享受這座城市的魅力：四季分明、頂尖學區、多元美食文化，以及便利的綠地空間。