遵循巴菲特投資大師建議 打造百萬元個人退休帳戶

耐心、專注與簡單的投資準則，有助涓涓細流化為可觀的退休儲蓄。(圖／123RF)

每個投資人都聽過這樣的建議：投入股市中的時間越長，獲利的機會就越大。投資大師韋施勒（Ted Weschler）以親身經歷，印證這項建議的持久價值；也說明耐心、專注與簡單的投資準則，有助涓涓細流化為可觀的退休 儲蓄。

每日郵報報導，韋施勒為由股神巴菲特 （Warren Buffett）親自挑選擔任控股公司波克夏 ·海瑟威（Berkshire Hathaway）投資策略主管，他的個人退休帳戶（IRA）中擁有高達2.69億元的資產。

巴菲特並非憑一己之力將波克夏打造成史上最成功的投資公司，他得益於韋施勒這類盡心盡力的專業經理人，才得以成就今日的輝煌。而讓韋施勒累積起價值數億元退休儲備的，不僅是因為身為波克夏的高層。

早在1984年，22歲的韋施勒剛開始工作時，年薪僅有2萬2000元，但他便開始向401(k)退休帳戶定期存入小額資金，並從雇主的匹配方案中獲益。

巴菲特退休後波克夏管理階層的持續動盪本週再度成為頭條新聞，投資研究機構Zacks的股票策略師里妮克（Tracey Ryniec）在其價值投資播客節目中介紹了韋施勒；她說，人們應該重新審視韋施勒的一些建議，而他現在是波克夏唯一留任的投資經理。

在擔任高階經理人五年後，韋施勒將他的401(k)帳戶餘額累積至7萬元，主要透過最大限度地繳納供款並充分利用雇主的匹配政策。韋施勒在當時做了一個關鍵決定，為資金開啟了指數級增長之路；他將錢轉入個人退休帳戶，使他能自由挑選個股。

通常，401(k)帳戶的投資選擇僅限於少數幾種市場指數基金，如追蹤標普500指數表現的「先鋒（Vanguard）500指數基金」。

里妮克指出，即使韋施勒當時只是將7萬元投入標普500指數基金，到2026年這筆錢也將增值至240萬元，足以提供一筆可觀的退休收入。僅憑此點就說明，無需成為選股天才也能成為退休百萬富翁。

但對韋施勒而言，買入並持有個股才是創造巨額收益的主要工具。他採用的策略正是巴菲特成功的基石：價值投資；意即發掘被市場忽視、價格低卻具備長期具成長潛力的股票。

巴菲特與韋施勒皆運用此法，發掘被低估、有韌性的企業，並持有至其真實價值獲得認可為止。雖無法確知韋施勒在這十年間交易了哪些個股，但里妮克特別舉了1990至2020年間幾檔表現優異的股票，說明精準選股如何帶來驚人回報。

- 怪物飲料（Monster Beverage）在此期間的年報酬率平均達37%。若在1990年購入價值1萬元的該公司股票，至2020年將增值至3000萬元。

- 亞馬遜的年報酬率為38.4%，使1萬元的投資增值至2200萬元。

- 百思買的年報酬率為26%，1萬元的投資到2020年將增值至1050萬元。

但並非所有人都該在股市四處尋覓這類「樂透股」，只要堅持投資追蹤主要股市的低成本指數基金，就能帶來安享退休生活所需的穩健回報。里妮克表示，至2012年，韋施勒的IRA帳戶餘額已增長至1.31億元。他將該帳戶轉換為羅斯（Roth）IRA，支付了約2800萬元的稅款，但此舉也使未來所有收益免稅。

韋施勒是位傑出的投資者，他的投資成效一般人幾乎不可能複製；但從他這段非凡的投資歷程中，仍有寶貴的教訓值得學習。

里妮克建議，退休投資者遵循以下4個要訣，打造屬於自己的百萬元IRA帳戶：

1. 盡早開始：複利效應是長期投資的超級武器，年輕時開始儲蓄，即使金額不大，也能賺到實現指數級增長所需的時間。

2. 充分利用雇主的匹配對方案：若有幸任職於提供 401(k) 雇主匹配計畫的公司，宜存入足夠金額以獲得全額匹配，這相當於投資立即獲得100%的回報。

3. 堅持投資股票：雖然傳統理財建議通常提倡債券與股票的組合配置，但把握年輕起步的時間優勢，可全數投資於股票，因為歷史數據顯示，長期來看股票能帶來最佳的投資表現。

4. 無視所有市場雜音：堅持這項長期策略，避免對新聞、國際事件或短期市場波動做出反應，這正是在市場下跌時堅持到底所需的紀律。

韋施勒退休投資的驚人成長，於2021年在非營利媒體ProPublica的一份調查報導中曝光，該報導探討了美國富豪如何利用稅法漏洞；透過分析聯邦稅務數據，揭露了餘額龐大的個人退休帳戶所呈現的驚人增長。

根據國稅局（IRS）的資料，ProPublica發現了多起案例，其中目的在協助美國勞工的IRA，已轉變為龐大的「財富製造機」。韋施勒曾表示，他本希望將他的IRA資訊保密，但最終決定將此作為契機，教育美國民眾關於提早退休規劃的重要性。