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未規畫退休財務？專家：69歲或許有最後機會

編譯廖振堯／即時報導
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如果大半輩子都忽略了退休規畫，那麼一些財務顧問指出69歲可能是最後一次規畫機會，...
如果大半輩子都忽略了退休規畫，那麼一些財務顧問指出69歲可能是最後一次規畫機會，可決定晚年生活的品質，以及是否能留下任何財產給繼承人。(圖／123RF)

如果大半輩子都忽略了退休規畫，那麼一些財務顧問指出69歲可能是最後一次規畫機會，可決定晚年生活的品質，以及是否能留下任何財產給繼承人。

今日美國(USA Today)報導，69歲距離退休帳戶開始最低提領額(Required Minimum Distribution，RMD)的73歲還剩幾年，仍然夠早來採取措施降低稅負。財務顧問指出，對許多美國人來說69歲到73歲可能是進行羅斯轉換(Roth conversion)的最佳時機，只要年滿59歲半以上，且距離首次投入已超過五年，從羅斯帳戶提領資金通常可免稅且免罰金。

根據公民銀行(Citizens Bank)，稅金是退休人士最常遇到的意外高額支出之一。傳統IRA與401(k)的提款都算作應稅收入，若收入過高，社安金也可能被課稅，或者每年需多支付數千元的紅藍卡(Medicare，聯邦醫療保險)保費，因此提前規畫非常重要。

非裔美國人財務顧問協會(Association of African American Financial Advisers)執行長格雷(Sheena Gray)表示，這幾年是最後一段可以掌控應稅收入及未來稅務狀況的窗口。羅斯轉換便是最聰明的策略之一，格雷說從69歲開始到RMD開始前，如果你已退休，就有機會利用較低的稅率級距進行羅斯轉換。由於轉換金額當年需繳稅，因此建議從69歲開始逐年轉換，這樣可以避免一次跳到更高稅率級距，也不會面臨巨額稅單。

加州理財業者Goldline Financial Services執行長曼加利曼(Jordan Mangaliman)指出由於退休後不再有薪資收入，可以用羅斯轉換來取代原本的W-2薪資收入。舉例來說，如果退休前年收入15萬元，退休後只剩每年5萬元的退休金，那麼你大約可轉換10萬元到羅斯帳戶，同時仍維持在原本的稅率級距。

曼加利曼也指出，從財產傳承與建立世代財富的角度來看，羅斯帳戶也很有優勢，它沒有RMD規定，因此配偶若繼承帳戶，不必被迫提領收入，也就不會因為改以單身報稅而立刻被推升到更高稅率級距。此外多數繼承傳統退休帳戶的受益人，必須在10年內將帳戶清空，且提款需繳稅；但羅斯帳戶即使由繼承人提領，也通常免稅。

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