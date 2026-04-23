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德州這城市 為何是退休族便利生活首選？

編譯周芳苑／即時報導
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退休示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@James Hose...
退休示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@James Hose Jr）

休士頓西部郊區凱蒂(Katy)名氣比不上大都會休士頓，卻是快速發展的衛星城市，以擁有舒適社區、現代化便利設施著稱，人口不到2萬8000人，非常適合退休人士，在當地安頓下來可享溫暖氣候、安全便利的環境，又可避免城市擁擠快節奏的生活。

針對住房成本，在美國南部、西南部氣候溫暖而日光充足的陽光地帶(Sun Belt)當中，凱蒂住房負擔比許多規劃完善的退休社區來得低。當地平均每月住房成本中間值為1839元，低於2024年全美屋主每月平均住房成本中間值2035元；至於租屋，凱蒂每月平均租屋成本是1609元，略高於全美月均成本中間值1487元。

針對日常必需品，凱蒂物價也適中，大大加分。凱蒂位於哈里斯郡(Harris County)， 2026年1月，該郡平均汽油價格每加侖2.388元、低於全美平均價2.862元；凱蒂食品雜貨價格也比全美平均低4%；哈里斯郡居民電費為每月平均170.15元、低於德州其他169個郡的平均值。

凱蒂的整體平均生活成本比全美平均低10%。

此外，德州不徵收個人所得稅，對退休規劃來說更是一大優勢；凱蒂市也不徵收地方所得稅，但屋主須繳房產稅，2025年稅率為每100元收0.425元，遠低於2024年全美平均每100美元課稅0.888元。

針對生活方式與社區魅力，凱蒂極具吸引力。

凱蒂有多種社區類型，包括獨棟住宅、封閉社區和公寓，多半有完善整體規劃，配備健身中心、游泳池、步道、公園等等，郊區環境整潔，擁有強大的本地基礎設施和服務；當地生活方式最能吸引重視規律、輕鬆便捷和悠閒郊區節奏的退休人士。

入住凱蒂，生活便捷舒適；住宅區附近到處有各種商店、超市、餐廳和服務場所，就連熱門購物中心Katy Mills 、LaCenterra at Cinco Ranch也近在咫尺，交通便利。

由於氣候溫暖，在凱蒂居住，一年大部分時間可享戶外生活。當地有許多公園，有一座狗狗公園。

至於老人家最需要的醫療保健服務，在凱蒂和休士頓西部居住，短程開車就可到達幾十家醫院，附近還有許多急診中心；當地另有數千家醫療機構，可滿足日常醫療保健需求。

如果需要專科治療，凱蒂緊鄰大都會休士頓，在當地居住可輕易享用世界級醫療服務。不過，凱蒂醫療保健費用略高於全美平均，約高出3%。

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