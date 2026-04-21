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年輕投資人體驗市場「震撼教育」 專家：需調整策略

編譯周靜芝/即時報導
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示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

在美國與伊朗的戰爭中，一些年輕投資者首次體驗到了市場劇烈起伏的「震撼教育」。紐約財務顧問博內帕斯（Douglas Boneparth）表示，市場波動是長期投資的常態，初期的下跌會讓人覺得異常危險、甚至不安，因為部分投資人尚未經歷過市場低迷與復甦的周期。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，投資研究機構晨星（Morningstar）的數據顯示，自2月28日中東戰爭爆發以來，史坦普500指數曾出現單日跌幅超過1.7%及單日漲幅高於2.5%的情況；4月7日川普宣布為期兩周的停火協議後，股市表現略有改善。

儘管如此，在戰爭爆發的首月內，史坦普500指數仍下跌超過7%。晨星的數據顯示，若在2月28日對該指數投入1萬元資金，至3月29日，金額將跌至約9260元；但截至4月13日收盤，該指數已收復開戰期間的失地，投資金額回升至1萬26元。

華府財富管理公司創辦人托伊奇（Zach Teutsch）表示，這些市場震盪可能對新手投資人產生過大的影響。他指出，初次經驗在情感及對市場的看法具沉重影響，很難不對最初的幾堂「震撼教育」課過度解讀。

據嘉信理財（Charles Schwab）2024年的報告，Z世代（1997至2012年出生者）平均在19歲開始儲蓄與投資；相較之下，嬰兒潮世代平均在35歲時才開始投資。

工作生涯中預期將經歷15次熊市

不過，最近的市場波動其實並不罕見。紐約財富管理公司總裁古格列梅提（Cristina Guglielmetti）表示，年輕人在職業生涯中預估會經歷約15次熊市（指數從近期高點下跌20%或以上）。

近幾周，那斯達克與羅素2000指數已進入修正區間（跌幅至少10%），而史坦普500也逼近該門檻；這些指數隨後均已反彈。

古格列梅提表示，客戶有時會問他市場是否會崩盤，但這不是「會不會」的問題，而是「何時」的問題。他指出，行情下跌不可避免，這是為謹守投資規律的年輕人提供了逢低買入的機會；而時間通常是他們最寶貴的資產，在長期投資中，他們應預期會經歷多次修正、熊市、經濟衰退及地緣政治衝擊。

能堅持到底的才是適合自己的策略

古格列梅提說，近期市場的上沖下洗或許讓投資者更了解自己。她表示，沒有什麼比親身經歷更重要，多數人或許在理智上明白市場波動難免，但直到親睹帳面價值下跌，才真正知道自己會如何反應。

古格列梅提指出，若在過去幾周對投資過度焦慮，即使目前非常年輕，可能也不適合採取100%股票投資組合；或許該將部分資金配置於現金、債券、定期存單或貨幣市場基金。她說，最佳的投資策略是「你能長期堅持的策略」，而非「雖然報酬率高，但波動大到受不了而半途出場」。

當然，每個人都不希望投資過於保守，導致無法達成財務目標；或是在市場低迷時急於拋售，錯失後續的反彈。

針對短期目標，策略可能需調整

博內帕斯表示，多數二十多歲、三十多歲與為退休而投資的人，都希望將資金的大部分配置在股票上；然而策略可能需調整的地方在短期目標。

他指出，預計在未來幾年內動用的資金，如購屋或攻讀研究所，不應採取過於冒進的投資策略；高收益儲蓄帳戶可能是短期資金的明智選擇，而中期目標的資金則可考慮將現金與其他保守型投資工具混合配置。

博內帕斯說，年輕投資者可以同時為多個目標進行投資，但應避免將所有資金同等對待。

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