車貸金額、年限走高 專家分析7年期不利因素

今年第一季全美貸款買新車的交易中，高達22.9%貸款期限至少84 個月，等於承諾七年還款，這樣的長期貸款所占比重創新高，高於去年同期的21.2%，更遠超過10年前的10%。Image by Raten-Kauf from Pixabay

汽車購物和研究網站Edmunds最新數據顯示，今年第一季全美貸款 買新車的交易中，高達22.9%貸款期限至少84 個月，等於承諾七年還款，這樣的長期貸款所占比重創新高，高於去年同期的21.2%，更遠超過10年前的10%。

不僅如此，新車平均貸款金額也創歷史新高，第一季增至4萬3899元，高於去年同期的4萬1473元。

Edmunds 洞察主管考德威爾(Jessica Caldwell)表示。貸款金額持續攀升，消費者不得不更努力控制支出，清楚顯示如今買車的負擔能力面臨極大壓力。

貸款期限長達84個月，相當於7年，專家認為務必慎重考慮

網路貸款金融平台LendingTree消費者金融首席分析師舒爾茨(Matt Schulz)表示，對於預算有限卻要應付多方支出的購車者來說，盡可能延長車貸期限可能是唯一能負擔得起的分月還款方式，不過，貸款期長達7年所衍生的額外成本真的很高，需要慎重考慮。

舒爾茨提醒，假如貸款期拉長到7年才是唯一負擔得起買車的方式，或許應該好好想想，這輛車是不是有點超出財務承受能力？

Bankrate車貸計算器推估，假如車貸金額4萬3899元車貸、利率 是第一季全美平均利率6.9%、貸款期84個月，推估每月還款額為660元，七年貸款期間支付的利息總額將達1萬1575元。

相對的，假如貸款期限縮短為五年、相當於60個月，利率不變，整個貸款期間內支付的利息將大幅減少為8132元，足足少了3443元，不過，每月還款額將增加為867元。

信用紀錄不佳的借款人必須支付更高利率。假如貸款金額仍是4萬3899元，貸款期限84個月，利率跳增為13.17%(信用評分501到600間的平均利率)，每月還款額為803元，貸款期限支付利息總額更會高達2萬3525元。

舒爾茨說，通常貸款期限越長，利率越高。

此外，新車貶值速度很快，如果選擇長還款期，可能馬上出現貸款「資不抵債」的情況，積欠的貸款金額超過車輛實際價值，變成負資產。根據凱利藍皮書(Kelley Blue Book)，新車購買後第一年貶值約20%，五年內貶值55%。

消費者用負資產換車輛時，欠款通常會被計入新車貸款。一旦欠款金額高，可能讓買家選擇更長的貸款期限，接下來繳納的利息總額也將隨之增加。