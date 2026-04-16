我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為水煮蝦增添風味 名廚教你幾招

川普：以色列及黎巴嫩今起停火10日 將邀雙方會談

「100減去年齡」投資法則還適用嗎？專家怎麼說

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by Lukas from Pixabay
示意圖。Image by Lukas from Pixabay

針對傳統「100減去歲數」的投資準則，退休規劃專家提出不同見解，強調在長壽與通膨壓力下，過度保守的資產配置恐侵蝕退休金，甚至無法支撐長期財務需求。

根據24/7 WALL ST.網站報導，「100減去歲數」的概念相當簡單，用100減去你的年齡，所得數字即為投資組合中應配置於股票的比例。例如，一名85歲長者，理論上只應持有15%的股票，不過，在2026年的今日，這項過往被奉為圭臬的公式已受到嚴峻挑戰。亞特蘭大退休規劃專家、Podcast節目「請教顧問」(Ask An Advisor)主持人摩斯(Wes Moss)直言，這是一項「非常陳舊且過於粗略」的準則，他完全不予認同。這項公式失效的主因在於現代人壽命延長與通膨侵蝕。

摩斯指出，該準則建立在退休生活僅10至15年的時代，如今一位85歲的女性很有可能再活十年以上。若投資組合中有高達85%配置於債券，15%為股票，長期將面臨嚴重的通膨侵蝕風險。儘管通膨在疫情期間曾達7%高點，目前則回落至3%以下，但仍呈現緩步上升趨勢，持續削弱購買力，造成原本足以支應當下長照費用的固定收益，數年後可能出現不足。

另外，摩斯認為，退休規劃中常用的「4%提領率」原則仍具參考價值。該法則建議退休者第一年提領資產的4%，之後依通膨調整。但這套模型的前提是投資組合至少需持有50%至75%股票配置，因此，僅持有15%的股票不僅過於保守，更在數學結構上無法支撐可持續的退休支出規劃，就連先鋒集團(Vanguard)創辦人鮑格(John Bogle)晚年也放棄這項觀點。

摩斯進一步提出一個關鍵觀念，投資期限不應只看個人壽命，而是整個家庭。他指出，「很多時候，家族或父母的投資組合，其實應該以整個家族的時間軸來看。」若父母的資產預計將傳承給子女，其投資眼光就不應局限於當下的年齡，而應結合後輩更長的生命周期，「於是讓持有50%、60%甚至70%的股票變得更為合理，因為你考慮的是兩個時間軸，而不是僅有一個。」

因此，對於財產足以支撐至百歲的85歲長者而言，也未必需要採取極度保守策略，反而可能更接近55歲投資人的配置邏輯，維持50%至70%的股票比重，兼顧資產成長與傳承需求。

退休金 亞特蘭大

上一則

機位超賣時 哪些旅客最容易被「拒載」

下一則

巴黎男子掏117元參加抽獎 獲價值百萬畢卡索畫作

延伸閱讀

市場劇烈震盪 如何應對退休儲蓄1關鍵風險

市場劇烈震盪 如何應對退休儲蓄1關鍵風險

六旬億萬男退休後焦慮感爆棚 專家指他犯了一個錯

六旬億萬男退休後焦慮感爆棚 專家指他犯了一個錯
理財百科／70歲退休 3招化解金錢壓力

理財百科／70歲退休 3招化解金錢壓力
只需一筆資金，即可同時規劃退休年金與長期照護

只需一筆資金，即可同時規劃退休年金與長期照護

熱門新聞

網友分享自製肥料做法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

2026-04-10 21:00
美國年輕人似乎難以承受離開父母獨立生活，最新數據顯示，在仍與父母同住的比率上，新澤西州、康乃狄克州與加州高於全美其他地區。示意圖。圖／123RF

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

2026-04-10 11:24
飯店常見的「神秘椅子」，其實用途是行李架。 圖／AI生成

飯店常見「神秘椅子」是啥？內行揭真實用途：雙人房一個不夠

2026-04-09 19:35
網友分享自己以中式手法料理美國蔬菜的做法。抱子甘藍示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Sebastian Coman Photography）

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

2026-04-11 19:55
越南會安古城。Image by Hiếu Nguyễn from Pixabay

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

2026-04-09 11:28
起床。圖：pixabay

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

2026-04-10 12:42

超人氣

更多 >
4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助
民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消
科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2
因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍

因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍
好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平