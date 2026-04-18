川普新退休計畫 專家：1000元匹配僅杯水車薪

川普近期提議為無法參與雇主提供的401(k)計畫的勞工，建立聯邦退休儲蓄帳戶，參與者每年最高可獲得1000元的政府對等供款(Matching contributions)。(圖／123RF)

總統川普 日前在國情咨文中提出一項重大的退休金 改革方案，計畫為缺乏雇主提供退休計畫的勞工，建立類似公務員聯邦退休帳戶並提供每年最高1000元的對等供款補貼。專家分析，此舉雖能協助勞工加速累積存款，解決社安金(Social Security)不足問題，但對於毫無儲蓄能力的基層民眾而言，實質助益恐怕有限。

根據GOBankingRates報導，川普近期提議為無法參與雇主提供的401(k)計畫的勞工，建立聯邦退休儲蓄帳戶，參與者每年最高可獲得1000元的政府對等供款(Matching contributions)。這筆補貼希望鼓勵當前的年長勞工積極存錢並加速累積資產，但實質影響仍取決於個人本身的儲蓄能力。

根據聯準會 (Fed)的數據顯示，美國55歲至64歲的成年人中，已有70%擁有某種形式的稅務優惠退休儲蓄帳戶。對於僅持有個人退休儲蓄帳戶(IRA)者而言，此新計畫將提供額外儲蓄管道，並透過政府配對加速資產累積，但對於約30%完全沒有退休儲蓄的族群而言，政策效果則可能有限。

北卡羅來納州丹佛市聖喬治財富管理(St. George Wealth Management)財務規劃師聖喬治(Nicholas St. George)表示，「他(川普)正著手解決一個重大問題，因為單靠社安金並不足以支撐退休生活，」但聖喬治也指出，對於那些已在儲蓄邊緣掙扎的人來說，1000元的對等補貼僅是「杯水車薪」。

川普提議的新帳戶將仿效聯邦雇員的「節約儲蓄計畫」(TSP)。TSP屬於確定提撥制計畫(Defined contribution plan)，類似於常見的401(k)。參與者透過薪資自動扣款進行撥繳，並可從提供的投資選項選擇配置資金，也可將部分餘額用於交易自行選定的共同基金。若採相同機制，民眾可選擇稅前提撥以降低當年度稅負或撥繳羅斯(Roth)稅後資金，以便在退休提領時享有免稅優惠。

2026年聯邦員工撥繳TSP的上限為2萬4500元，50歲及以上資深勞工還可依年齡進行8000元至1萬1250元不等的額外追加撥繳。

政府尚未說明補貼金的具體運作方式，有可能是針對儲蓄的前1000元提供100%對等補貼或採用較低比例，例如50%對等補貼，屆時勞工必須自行儲蓄2000元才能獲得全額1000元補貼，其運作模式將與現行的儲蓄者扣抵額抵減相似。

但聖喬治提醒退休儲蓄進度落後的年長者，不應等待政策確定才開始準備退休，「應設定較小的周儲蓄目標，」就算只有50%的補貼，每周存下40元也比一次拿出2000元更容易達成且更具可行性。