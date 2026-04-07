市場劇烈震盪 如何應對退休儲蓄1關鍵風險

為避免退休需要動用資產時市場低迷、資產縮水而陷入「投資回報順序風險」(sequence of returns risk)，專家建議至少退休前三到五年開始進行規劃。(圖／123RF)

最近股市行情劇烈震盪，對退休 儲蓄是一項警訊；為避免退休需要動用資產時市場低迷、資產縮水而陷入「投資回報順序風險」(sequence of returns risk)，專家建議至少退休前三到五年開始進行規劃。

股票價格向來被視為可帶來長期獲利成長的最佳工具，但是，萬一退休前夕市場持續低迷，需要在價格下跌時動用這些資產，情況就不妙，維吉尼亞州 理財業者AE Advisors創辦人兼總裁、註冊財務規劃師凱西(Mike Casey)說，恐將永久縮短投資組合的存續時間。

投資者被迫出售價格下跌的資產，導致可彌補損失的資本基礎減少，這個問題被稱為「投資回報順序風險」。因此，清算投資時，收益或損失的順序至關重要。

休斯頓理財業者A Small Investment創辦人斯莫爾(André Small)認為，為因應投資回報收益順序風險，上上策是退休前制訂計劃，建議至少退休前三到五年開始規劃。

富達投資(Fidelity Investments)財務顧問馬爾泰斯(Frank Maltais)表示，提款速度是左右順序風險的關鍵要素。

馬爾泰斯以1970年代初期為例，假設某人65歲在1972年左右退休，緊接而來的是1973-1974年的熊市(bear market)，當時史坦普指數(S&P)下跌48%，政經局勢都不好，投資者如果擁有包含不同資產類別(股票、債券、現金)的均衡投資組合、提款速度保持4%，其投資組合或足可維持、支應退休生活；相對的，如果提款速度加快，則面臨資金耗盡風險，提款速度越快，投資組合越早耗盡。

專家並提醒，務必提早規劃退休支出。

理財顧問表示，充分了解退休後各項支出以及收入來源如社安金、退休金、年金、兼職收入等至關重要，有助於確定每年需要動用多少投資組合。

德州理財業者 Briaud Financial Advisors 投資總監、註冊理財規劃師麥凱 (Matthew McKay) 表示，了解支出需求是降低順序風險最重要的一步，而不是從投資組合配置切入。

麥凱說，一旦確定支出，就可建立收入導向的資產基礎，作為退休初期支出之用，並確保有時間觀察市場波動，在行情下跌時進行調整，不必在市場疲軟時認賠拋售。

馬爾泰斯表示，因應下跌被迫拋售資產風險的其中一個方法是準備充足緊急預備金。他建議備有一至兩年現金，即使碰到意外經濟衰退也不必大幅減持資產。