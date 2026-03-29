退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

在一年之中，退休族盡早領取最低提領額，或是等到最後一刻、在12月底才提領，何者較為有利？亦或採取每月、每季提領的方式會更好？(圖／123RF)

在一年之中，退休族盡早領取最低提領額（Required Minimum Distribution, RMD），或是等到最後一刻、在12月底才提領，何者較為有利？亦或採取每月、每季提領的方式會更好？美聯社報導，以下三種方式各具利弊，可視個人需要選擇。

1. 等到年底

選擇的理由：雖相較於經年累積的儲蓄，這不具太大優勢，但延後至年底的主要好處在於能多獲得一些稅收遞延（tax-deferred）複利。

例如75歲的安妮在2025年底的IRA帳戶總額為100萬元，這意味她在2026年的RMD為4萬650元。若她在2026年初提領並花費這筆錢，且帳戶中剩餘的資金在該年能獲得12%的收益，到年底她的IRA帳戶將有107萬4472元；若她將RMD延後至2026年底提領，且全年100萬元有12%的收益率，在扣除4萬650元的提領後，其IRA帳戶在年底將達107萬9350元，代表來年將有更多資金可用。

當然，投資回報也可能朝相反方向發展，若她的帳戶在2026年虧損12%，她早點領取RMD會是更好的選擇，而非冒險將大筆資金留在市場中，並延後領取。但由於股票和債券增值的頻率高於貶值，多出一年複利增長所帶來的收益將不少。

對於那些將部分或全部RMD再投資於應稅帳戶而非直接支出的退休人士，延後RMD的唯一好處，就是能多出一年時間來利用IRA帳戶所提供的稅務遞延優惠。

避免的理由： 對於小額投資者而言，這些遞延稅務的複利效益可能微不足道。開始領取RMD的時間，通常比先前累積儲蓄的時間更短，因此複利效益就越低；此外，多數退休人士的投資組合會更趨保守，因此報酬率較低，延遲所帶來的效益並不明顯。

延遲領取還可能增加錯過時限而須支付罰款的風險；此外，若在年底前過世且尚未領取RMD，繼承人將面臨緊迫的時限從該帳戶領取RMD。

最後，若打算將任何IRA資產轉換為羅斯帳戶（Roth），則必須在轉換前先領取RMD。

2. 盡早領取

選擇的理由： 為確保不會遺忘而面臨罰款，並避免身故後繼承人面臨緊迫的時限；在年初提取RMD還可讓日後有餘裕進行IRA轉換。若退休人士為支付生活開銷而提取RMD，但該IRA在隨後一年內價值下跌，那麼早點提取資金會更為有利，能減少虧損的資金。

避免的理由： 可能會錯失稅收遞延複利增長的機會，此外，在市場環境特別惡劣的情況下，國會可能投票決定某一年免除RMD，但這種情況非常罕見。

3. 全年分批領取

選擇的理由： 每半年、每季或每月領取，有助確保出售資產時能獲得不同價格區間的收益。選擇分批領取RMD的退休人士，將保留部分（非全部）由年底一次性領取所享有的稅收遞延複利效益。

多數金融服務機構皆提供RMD服務，可根據指定時程（每月、每季或每半年）計算並發放金額。分期領取的另一優勢在於，有助於確保投資組合能產生穩定的現金流。

避免的理由： 如果選擇在全年中手動領取RMD，而非依賴投資服務機構的服務，則存在計算錯誤或未能領取全部金額的風險。