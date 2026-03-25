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多個社媒任理財網紅 華女靠副業年賺24萬

編譯周芳苑／即時報導
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示意圖。Image by u_zt7l5fysr0 from Pixabay
示意圖。Image by u_zt7l5fysr0 from Pixabay

年僅25歲的Z世代張莉蓮(Lillian Zhang，音譯)是華裔第二代，不同於一般年輕人，她不怕辛勞工作，每周工作60到70小時，除了在大型科技公司全職上班，還兼顧社群媒體網紅副業，發布職業和理財內容，在各平台擁有超過26萬粉絲，副業年收入高達24.5萬元。

副業收入來自贊助、用戶原創內容(user-generated content)等多重來源。

張莉蓮說，正如同投資可藉由複利而不斷累積成長，堅持不懈的採取行動也能帶來豐厚報酬，這是很普遍的理財概念「利滾利」(compounding)。除了全職工作，她每天堅持創作內容，才能夠不斷增加粉絲，靠著副業得到六位數收入。

持之以恆必定累積成果，即使不想做也要繼續。張莉蓮說，比起自己的感受，堅持不斷重複更重要。

張莉蓮在矽谷長大，父母親是移民，她是獨生女。人們總覺得矽谷人人都很有錢，但她家並非如此。她小時候就注意到，許多朋友的父母有好多房產和豪華汽車，她家只住得起公寓，而且父母常為金錢爭執，很擔心錢會花光。

張莉蓮畢業後心想，再也不要生活在經濟焦慮中，她要回報父母親。

於是她很早就創業。張莉蓮12歲開始做生意，把媽媽用縫紉機製作的絨毛玩具拿到學校和網上出售賺錢，她將絨毛玩具拍成影片發布到YouTube宣傳接單。還經營其他電子商務，從中國零售平台AliExpress進貨、在YouTube轉售，年紀小小就靠小生意賺了約1.5萬元。

對張莉蓮來說，創業像是第二天性，成年後依舊保有這種創業精神。

過去一年，張莉蓮一邊全職工作，一邊經營社群媒體頁面，還撰寫第一本書「新理財規則：Z世代個人理財指南」(The New Money Rules: The Gen Z Guide to Personal Finance)，於11月出版。

為了打理一切，張莉蓮建議分批處理工作以節省時間，例如一次準備好幾餐、而不是天天做飯，她還會將性質相似的工作集中在某個時間段，例如回覆電郵和處理生活事務。

保持井然有序並分批打理工作可事半功倍。

張莉蓮認為應該對努力方向有更大的目標或願景，遇到困難時提醒自己努力的目標是什麼，持續努力，結果往往會在最意想不到的時候出現。

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