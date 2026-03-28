安寧照護醫生分享最被忽略 卻是最強力的用錢方式

示意圖。Image by Sabine van Erp from Pixabay

許多人終其一生拼命賺錢，認定有錢就能生活富足又快樂；不過，安寧照護醫生格魯梅特(Dr. Jordan Grumet)陪伴過許多臨終之人，看到富人和窮人的生活剪影後有感而發說，幸福與金錢多寡無絕對相關，重點是用錢的方法，最常被忽略卻最能帶給人快樂的金錢用途，是尋求自我成長。

格魯梅特醫師累積多年照顧臨終人士的經驗寫了一本書「目標密碼」(The Purpose Code，暫譯)，他說，解答二者之間的關係並非那麼簡單。

格魯梅特照顧的臨終者來自各種經濟階層；他說，「我見過非常非常快樂的窮人，也見過非常非常痛苦的富人。」

格魯梅特從陪伴過的臨終期最幸福人士身上發現最容易被忽略卻又最強大的金錢用途，那就是把錢投資在自己身上，尋求自我成長。

格魯梅特認為，無論有多少錢，都能用錢讓自己真正的幸福。

常被忽略的最佳方式是投資個人成長。

格魯梅特見過最幸福的人是不後悔的人，這些人會把精力、勇氣和時間投入到可讓自己成為自己想成為的人這件事上面；他說，最能保值的支出是花錢讓自己變得更好。

投資個人成長的具體例子包括花錢請老師教導成為優秀作家、因為喜歡跑步而買一雙好跑鞋。

格魯梅特認為，花錢取得足以讓個人成長的機會將帶來持久幸福，因為之後將開展出一連串有意義、相關聯的人事物。哈佛大學 (Harvard)數十年研究顯示，想要提升幸福感，擁有真心珍惜的密切人際關係是首要途徑。

投資自己未必要花很多錢。

格魯梅特舉例說，如果想成為探險家，可花1萬或1.5萬元計劃一趙秘魯馬丘比丘(Machu Picchu)之旅，即使是在近在眼前的當地也有很多方法可實現夢想，例如加入當地徒步旅行團或餐廳之旅。

相對的，有些龐大花費未必能真正快樂。

格魯梅特指出兩種消費方式無法帶來持久幸福感。

第一是花錢體驗。例如旅行。花錢安排行程、滿懷期待，之後出發旅行，在旅途中享受快樂、留下美好回憶，確實也讓人在日後感到快樂，但這樣的快樂體驗有限制。一旦從一種體驗感到興奮，就更可能想嘗試另一種能帶來更多快樂的新體驗，沒完沒了。

第二種是購物。買衣服或珠寶等非必需品所帶來的快樂感通常會迅速消退，買多了便會尋求下一個能快速提升多巴胺的最佳事物，快樂火花不斷興起又消退。