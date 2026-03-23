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雙胞胎姊妹萬元開始做副業 矽膠胸貼賣三年業績近億元

編譯周芳苑／即時報導
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示意圖。Image by StartupStockPhotos from Pixabay
示意圖。Image by StartupStockPhotos from Pixabay

泰勒·卡普阿諾 (Taylor Capuano)和雙胞胎妹妹凱西·薩拉伊(Casey Sarai)2022年時年紀30出頭，各拿出5000元積蓄創業，開公司Cakes Body專賣矽膠胸貼，一開始只當副業，萬萬沒想到業績大好，很快變成全職工作，短短三年業績逼近1億元。

這對雙胞胎創業出發點單純，只是覺得矽膠胸貼簡單實用，對她們姐妹很有幫助，也想賣看看是不是對別人也有幫助。

她們兩人都曾因穿著不合身內衣或廉價乳貼而走光。Cakes Body公司生產的矽膠乳貼可讓顧客穿在衣服裡，防止摩擦、也不會看到胸罩痕跡。

Cakes Body成立後隔年在ABC電視台節目「創智贏家」(Shark Tank)亮相，之後在抖音(TikTok)、Instagram等社群平台上累積近50萬粉絲，贏得讚賞，顧客覺得兩姐妹賣的乳貼比市面上其他產品更好更有效。

Cakes Body成立第一年就有100餘萬元營收，截至去年6月底的最新財年淨銷售額約9500萬元。2022年以來一直獲利。

成立Cakes Body最初是源於「絕望」。2022年，姐妹倆各是服飾品牌Life is Good、酒業公司Pernod Ricard市場經理，由於疫情期間裁員導致團隊規模縮減、孩子出生而渴望有更靈活的工作時間等等，迫切需要找到出路，卻找不到新工作，於是決定創業。

姐妹倆繞著生活具體痛點打轉、集思廣益並構思商業創意。兩人都曾用過矽膠乳貼，但覺得不美觀又不好用。於是專注研究矽膠乳貼生產商，利用谷歌(Google)搜尋，選定一家供應商、訂購一批樣品。與生產商反覆溝通以確保樣品符合要求。樣品製作完成後，姐妹倆每天戴著，發現非常好用、大幅改善生活。

接著，姊妹創辦Cakes Body，用1萬元訂購樣品、購買首批500件產品、購買社群媒體廣告以及透過Shopify建網店。

剛創業時，姊妹二人還有全職工作。

薩拉在家廚房忙著接單，卡普阿諾專注打造線上粉絲群，每月製作100個TikTok影片推廣產品。上線五個月，Cakes Body 第一次爆紅，一條抖音視頻觀看次數超過100萬，首批產品全部售罄。

之後月月有爆紅影片，產品不斷售罄，姐妹倆全職投入Cakes Body經營。

Cakes Body強調品質，一副33元，比多數同類產品貴二、三倍。而且面臨高價品牌競爭，包括內衣巨頭維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)。

Cakes Body去年8月進軍實體零售，與化妝品巨頭Ulta Beauty合作，將產品上架到全美1000家門市。

卡普阿諾鼓勵初次創業者勇於將好點子轉化為可行的商業模式。只要產品能夠解決某個市場的問題而且市場夠大到支撐業務發展，而且利潤足以實現財務目標，便可放手一搏。

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