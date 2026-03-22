白領職缺縮水 知名MBA畢業生也難找工作

MBA學位曾是獲取高階主管職的可靠途徑，但如今市場競爭激烈，企業審慎招聘每一個白領職位，MBA的就業市場已低迷超過一年，許多知名商學院的畢業生也需要花費數月時間才能找到工作。(路透)

MBA學位曾是獲取高階主管職的可靠途徑，但如今市場競爭激烈，企業審慎招聘每一個白領職位，MBA的就業市場已低迷超過一年，許多知名商學院的畢業生也需要花費數月時間才能找到工作。

華爾街日報報導，頂尖商學院如哈佛大學 、哥倫比亞大學的畢業生就業情況回溫，但很多知名商學院的就業表現仍低於新冠疫情前水準。如杜克大學傅果商學院(Fuqua School of Business)去年的畢業季後三個月，仍有21%的求職者尚未找到工作；密西根大學羅斯商學院(Ross School of Business)的比例則約為15%。這些比例與2024年相近，但明顯高於2019年，當年許多雇主甚至無法招到足夠的白領人才。2019年杜克大學MBA畢業生中僅有5%在畢業三個月後仍在找工作；密西根大學則只有4%。

33歲的布希(John Bush)去年5月自教堂山北卡大學(University of North Carolina at Chapel Hill)取得MBA學位，起初鎖定紐約的金融工作，後來把目標擴大到北卡州夏洛特(Charlotte)的銀行。現在他甚至也在考慮精品零售業，申請了一個年薪8萬元的零售職位，低於他進商學院前的收入，但他說「也許值得。」

企業通常在畢業季前好幾個月就設定MBA招聘數量目標，並在早在畢業生離校前就發出聘書。然而校方與雇主表示過去一年來很難提前規畫，因為企業必須同時面對反覆不定的全球貿易戰，以及人工智慧(AI)帶來的衝擊。

喬治城大學麥唐納商學院(McDonough School of Business)的MBA畢業生離校三個月後仍在找工作的比例達25%，高於一年前的約16%，也遠高於2019年的8%。該校職涯中心總監莫瑞(Christine Murray)指出兩個最大的不利因素：2025年MBA畢業生中，超過一半是國際學生，簽證充滿不確定性；另外聯邦政府削減支出後釋出一堆雇員，華府的勞動市場人滿為患。

一些商學院則找到方法改善就業成果。哥倫比亞商學院畢業生三個月後仍未就業的比例降至10%，低於前幾年。校方廣邀企業，數據顯示有超過200家公司首次到該校招募，摩根大通、亞馬遜 、波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)招聘增加亦是原因。哈佛商學院則運用AI，協助MBA學生在多個求職網站與校友任職的公司媒合，再加上校友與教師提供求職輔導，幫助學生成功就業；哈佛商學院畢業三個月後仍在找工作的比例從前一年的23%降至16%，但這仍高於新冠疫情前。