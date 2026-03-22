我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

古巴為美國可能攻擊做準備 表態願對話

白領職缺縮水 知名MBA畢業生也難找工作

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
MBA學位曾是獲取高階主管職的可靠途徑，但如今市場競爭激烈，企業審慎招聘每一個白領職位，MBA的就業市場已低迷超過一年，許多知名商學院的畢業生也需要花費數月時間才能找到工作。(路透)
MBA學位曾是獲取高階主管職的可靠途徑，但如今市場競爭激烈，企業審慎招聘每一個白領職位，MBA的就業市場已低迷超過一年，許多知名商學院的畢業生也需要花費數月時間才能找到工作。(路透)

MBA學位曾是獲取高階主管職的可靠途徑，但如今市場競爭激烈，企業審慎招聘每一個白領職位，MBA的就業市場已低迷超過一年，許多知名商學院的畢業生也需要花費數月時間才能找到工作。

華爾街日報報導，頂尖商學院如哈佛大學、哥倫比亞大學的畢業生就業情況回溫，但很多知名商學院的就業表現仍低於新冠疫情前水準。如杜克大學傅果商學院(Fuqua School of Business)去年的畢業季後三個月，仍有21%的求職者尚未找到工作；密西根大學羅斯商學院(Ross School of Business)的比例則約為15%。這些比例與2024年相近，但明顯高於2019年，當年許多雇主甚至無法招到足夠的白領人才。2019年杜克大學MBA畢業生中僅有5%在畢業三個月後仍在找工作；密西根大學則只有4%。

33歲的布希(John Bush)去年5月自教堂山北卡大學(University of North Carolina at Chapel Hill)取得MBA學位，起初鎖定紐約的金融工作，後來把目標擴大到北卡州夏洛特(Charlotte)的銀行。現在他甚至也在考慮精品零售業，申請了一個年薪8萬元的零售職位，低於他進商學院前的收入，但他說「也許值得。」

企業通常在畢業季前好幾個月就設定MBA招聘數量目標，並在早在畢業生離校前就發出聘書。然而校方與雇主表示過去一年來很難提前規畫，因為企業必須同時面對反覆不定的全球貿易戰，以及人工智慧(AI)帶來的衝擊。

喬治城大學麥唐納商學院(McDonough School of Business)的MBA畢業生離校三個月後仍在找工作的比例達25%，高於一年前的約16%，也遠高於2019年的8%。該校職涯中心總監莫瑞(Christine Murray)指出兩個最大的不利因素：2025年MBA畢業生中，超過一半是國際學生，簽證充滿不確定性；另外聯邦政府削減支出後釋出一堆雇員，華府的勞動市場人滿為患。

一些商學院則找到方法改善就業成果。哥倫比亞商學院畢業生三個月後仍未就業的比例降至10%，低於前幾年。校方廣邀企業，數據顯示有超過200家公司首次到該校招募，摩根大通、亞馬遜、波士頓顧問公司(Boston Consulting Group)招聘增加亦是原因。哈佛商學院則運用AI，協助MBA學生在多個求職網站與校友任職的公司媒合，再加上校友與教師提供求職輔導，幫助學生成功就業；哈佛商學院畢業三個月後仍在找工作的比例從前一年的23%降至16%，但這仍高於新冠疫情前。

亞馬遜 哈佛大學

上一則

這位科學家研究蛋白質和健康老化 這是他一天吃的食物

延伸閱讀

職涯、家庭2選1 去年逾45萬女性為照顧年幼子女辭職

職涯、家庭2選1 去年逾45萬女性為照顧年幼子女辭職
認眼高手低、失業半年 北大畢業生送外賣

認眼高手低、失業半年 北大畢業生送外賣
美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」

美國女子兩次留學中國 感嘆生活成本與課程CP值更高「畢業後更有出路」
中國農村出身 胡仕新成河濱加大首位亞裔校長 創歷史

中國農村出身 胡仕新成河濱加大首位亞裔校長 創歷史

熱門新聞

Image by funsworks from Pixabay

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

2026-03-19 11:24
德州休士頓霍比機場的旅客等待安檢約需三小時，國安部經費僵局導致TSA人力短缺。(美聯社)

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

2026-03-19 10:24
郵輪。示意圖。Image by Viola ' from Pixabay

CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一

2026-03-15 14:35
網友分享低汞海鮮。超市海鮮示意圖，非新聞事件圖。(路透)

低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康

2026-03-20 19:34
浴室黴斑頑強附著，清潔不易。圖／AI生成

浴室發霉別只用漂白水「2家庭用品」10分鐘見效又安全

2026-03-17 14:53
味噌湯示意圖。（取自123RF）

鐵質是菠菜40倍 味噌湯加「一小撮」這款調味料 輕鬆補鐵

2026-03-20 15:43

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場
省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排
容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植

容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植