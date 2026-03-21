中東戰火 經濟學家：5方面恐傷及退休儲蓄

地緣政治充滿不確定性的期間凸顯多元投資和持有較安全資產的重要性；擁有足夠的流動資金以支付近期開支可以幫助投資人在市場低迷時變賣投資。（路透）

美國在伊朗的軍事行動未歇，攀升的緊張情勢恐影響美國人的退休儲蓄，因為很多退休帳戶如401(k)帳戶都和金融市場相關，而金融市場又對全球衝突反應迅速，理財網站GOBankingRates訪問多位經濟學家，探討伊朗戰爭可能影響通膨、市場和長期退休收入的五種方式，包括可儲蓄的金錢變少、收益下降等等，都需謹慎因應。

伊朗戰事推升國際油價，而油價上漲會迅速推高食物、暖氣和交通等日常必須的價格，當家庭預算吃緊時，很多人能儲蓄的錢就變少了；太平洋公共政策研究所（Pacific Research Institute）經濟學家溫加爾登（Wayne Winegarden）說，能存的錢變少的結果是那些本就為高物價而苦的家庭，其負擔能力問題日益嚴重。

退休帳戶不會直接受地緣政治衝突影響，但會被全球經濟和金融市場波及。愛德菲大學（Adelphi University）威倫斯塔德商學院（Robert B. Willumstad School of Business）經濟學家托拉斯（Mariano Torras）說，能源價格升高和通膨也會擠壓企業獲利並拖累股市，進而影響401(k)和IRA。

擾亂石油供應的衝突會迅速衝擊金融市場，這種波動會導致和股票掛鉤的退休帳戶出現短期下跌。佩珀代因大學（Pepperdine University）葛拉茲亞迪奧商學院（Graziadio Business School）經濟學家帕森斯（Brandon Parsons）說，荷莫茲海峽是全球約20%石油的咽喉要道，因此衝突升級恐引發短期市場衰退，長期投資者或許應繼續採買入持有策略，而即將退休的人可以考慮把儲蓄改投至債券或貨幣市場帳戶。

葛拉茲亞迪奧商學院金融講師阿科瑪佐（Davide Accomazzo）說，衝突升級可能造成經濟停滯和通貨膨脹，進而導致股票和債券的收益在長達18至24個月的時間裡低於預期，對傳統投資組合形成雙重打擊，他更擔心的是未來幾年的市場收益水平。

許多X世代家庭即將退休，但同時重度仰賴貨幣市場存款。托拉斯說地緣政治不穩定時的市場大幅波動會較難恢復，因為剩下的工作時間不多，這對那些投資組合中股票佔比高、退休前重建儲蓄的時間有限的人來說更具挑戰性。托拉斯指出，地緣政治充滿不確定性的期間凸顯多元投資和持有較安全資產的重要性；擁有足夠的流動資金以支付近期開支可以幫助投資人在市場低迷時變賣投資。