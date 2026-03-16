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雙薪夫妻報稅 恐影響退稅的3陷阱

編譯廖振堯／綜合報導
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婚後某些事情也許能享受「一加一大於二」的夫妻優勢，但到了報稅季，一些稅收規則可能會讓雙薪夫婦承受比單身人士更大的壓力，所謂的「婚姻懲罰」(marriage penalty)恐讓報稅感覺不那麼輕鬆。(美聯社)
婚後某些事情也許能享受「一加一大於二」的夫妻優勢，但到了報稅季，一些稅收規則可能會讓雙薪夫婦承受比單身人士更大的壓力，所謂的「婚姻懲罰」(marriage penalty)恐讓報稅感覺不那麼輕鬆。(美聯社)

婚後某些事情也許能享受「一加一大於二」的夫妻優勢，但到了報稅季，一些稅收規則可能會讓雙薪夫婦承受比單身人士更大的壓力，所謂的「婚姻懲罰」(marriage penalty)恐讓報稅感覺不那麼輕鬆；同時也要注意一些常見的稅務誤解，可能會影響今年的退稅金額。理財網站GOBankingRates便列出三個注意事項。

稅率級距更高

國稅局(IRS)規定，當夫妻雙方都有工作，尤其當兩位都是高收入族群時，合併後總收入可能會將家庭推向更高的稅率級距。執業會計師、報稅軟體TurboTax專家伯格斯(Miguel Burgos)表示，收入落在37%最高稅率級距的配偶繳納之稅款，會比兩名收入總和相同的單身人士高出許多。兩名高收入人士選擇夫妻合併申報，最終繳納的稅額可能高於兩人分別以單身身份申報，減少家庭實領的稅後薪資。

夫妻分開申報的處罰

已婚夫婦確實可以選擇分開申報，但這麼做可能讓他們喪失利用多種稅務策略的資格。伯格斯舉例，分開申報可能無法適用常見的扣除額與稅抵，例如工作所得抵免(EIC)、子女及受扶養人照顧費用抵免、學貸利息扣除額。因此已婚夫婦在決定採取分開申報之前，務必仔細衡量可能增加的成本。

喪失扣除額

許多扣除額資格受限於收入高低。如果家庭中有兩個收入來源，可能會更快達到這些扣除額的收入上限。如IRS規定，2025年的納稅申報中最高可扣除2500元的學貸利息，以單身人士申報時，收入上限為9萬元，但已婚夫婦的家庭總收入達到18萬元時，這項扣除額就會開始遞減並逐步取消。因此若個人收入為6萬元、配偶總收入為12萬1000元，即便個人符合資格，家庭總收入也會使你無法享有原本單身申報時能拿到的扣除額。

稅務上的負擔不應衍生成婚姻的負擔，因此若是計畫結婚的民眾或已經是雙薪家庭，最好及早規畫報稅策略，以盡可能降低稅負。

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