2萬元以下二手車難覓 但議價空間可望增加

儘管專家預測2026年二手車市場供應量將會增加，但消費者恐怕不會看到價格有太明顯的下降。美聯社

儘管專家預測2026年二手車 市場供應量將會增加，但消費者恐怕不會看到價格有太明顯的下降。

雖然經銷商的庫存有持續在緩慢改善，但湧入二手車市場的車輛價格仍普遍偏高，加上1月批發價格小幅上漲，可能會限制新增供應轉換為價格下降的幅度。

儘管消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)顯示，1月二手車價格較2025年12月下降1.8%，並較2025年同期下降2%，但已從歷史高點回落；根據汽車權威調查機構「J.D. Power」的數據，2025年車齡不超過8年的二手車，平均價格為3萬202元，較2020年的2萬3668美元上漲了27.6%。

「售價低於2萬美元的經濟型車輛更難找到，」J.D. Power副總裁班克斯(Jonathan Banks)表示。

且即使庫存有所改善，這種情況可能仍將會持續；「你會看到更豐富的車型選擇，」班克斯說，「現實就是如此。」

根據J.D. Power預測，2025年售價低於2萬美元的汽車市佔率，將降至30%，低於2019年的53%。

儘管二手車價格有所回落，但許多消費者仍在住房、食品雜貨和保險費等日常開支的高昂問題上掙扎，在家庭整體承受能力下降的大背景下，二手車價格仍屬過高。

根據專業汽車評鑑「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)的數據，有鑒於新車的平均價格為4萬9191元，相比之下，二手車市場可能更具吸引力。

然而，貸款 購買一輛二手車的成本，也仍然是個令人頭痛的問題；二手車貸款的利率 通常高於新車貸款，這對信用記錄不佳的消費者來說尤其昂貴。

根據消費者信用分析公司益百利(Experian)的數據，2025年第三季度，信用評分在501到600之間的消費者，二手車貸款的平均利率為19%；相較之下，信用評分在781到850之間的消費者，平均利率僅7.43%。

根據汽車資訊網站Edmunds數據，1月二手車的平均貸款金額為2萬9364元，平均利率為10.5%。

理財網站Bankrate的汽車貸款計算器，若以該利率分72個月(平均期限為69.7個月)，每月還款額為551元，貸款期間支付的利息總額為1萬339元；這樣算下來，購車總價將達到3萬9703元。

Edmunds洞察總監德魯里(Ivan Drury)指出，隨著汽車製造商加大新車優惠力度，二手車買家也可能從中受益；「當新車開始降價時，這種優惠也會蔓延到二手車市場，」他說。