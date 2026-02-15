我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

也是獄中自縊…法國將重新審查艾普斯坦已故同夥案

饕客陳戴維 品嘗記錄8400家中餐館 尋覓華人歷史

美屋主持有房屋時間創新高 導致房價難走低？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國屋主的房屋持有時間創下至少25年新高，截至2025年底，售屋者平均持有時間超過8年，專家說利率上升和房價是主要原因，而這麼長的時間也造成鎖定效應（lock-in effect），讓房屋供應陷入緊張，房價居高不下。美聯社
美國屋主的房屋持有時間創下至少25年新高，截至2025年底，售屋者平均持有時間超過8年，專家說利率上升和房價是主要原因，而這麼長的時間也造成鎖定效應（lock-in effect），讓房屋供應陷入緊張，房價居高不下。美聯社

美國屋主的房屋持有時間創下至少25年新高，截至2025年底，售屋者平均持有時間超過8年，專家說利率上升和房價是主要原因，而這麼長的時間也造成鎖定效應（lock-in effect），讓房屋供應陷入緊張，房價居高不下；不過專家估計房市很快就會復甦，房價漲幅已放緩。

紐約郵報（New York Post）報導，新聞網站Axios引述產業數據，至去年底售屋者平均房屋持有時間為8.6年，是相關紀錄可追溯的最早時間2000年以來最長的一次，當時全國平均持房時間為4.2年。

數據顯示，持房時間最長的前三名城市分別為麻州巴恩斯特布爾（Barnstable）14.1年、麻州春田市（Springfield）13.5年及康乃狄克州紐哈芬市（New Haven）13.4年；持有時間最短的前三名為猶他州普若佛（Provo）6.9年、佛州克雷斯特韋（Crestview）7年和奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市（奧克拉荷馬市）7.3年。

房地產數據供應商ATTOM的數據顯示，過去二十年來幾乎每一個主要大都會區的房屋持有時間都穩定成長。ATTOM執行長巴柏（Rob Barber）說，這個趨勢在濱海和東北部的都會區尤為明顯，那些地區的屋主持有時間常超過十年，而陽光帶（Sun Belt）和中西部地區的許多房市則持續保有較短的持有時間。

數位化房貸機構Rocket Mortgage首席商務官班菲爾德（Bill Banfield）說，那些在2020年和2021年買房的屋主利率被鎖定在2%到3%間，因此自然不願搬家放棄這個利率，這也讓二手房屋房源緊張、房價居高不下。

貸款機構William Raveis貸款業務副總裁德弗洛里奧（Sarah DeFlorio）說，預測房市不久後將復甦，房價已稍下跌，隨著未來幾年利率上升，那些選擇指數型房貸利率者將被迫重返市場。

分析房源數據的平台Parcl Labs指出，全美房價在去年底比前一年下跌不到1%，雖然降幅微乎其微，但這是超過兩年來首度下跌。班菲爾德說，雖然利率不會回到3%或4%，但不少人現在將低於6%的利率視為機會，在利率到5%時重返市場。

全國房地產經紀人協會（NAR）的年度報告指出，新屋主的年紀中位數達到創紀錄的40歲，2024年為38歲、2020年為33歲，去年所有的房屋交易中，首購族只佔21%，是NAR自1981年追蹤相關數據以來的新低。

世報陪您半世紀

利率 房價 貸款

上一則

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

延伸閱讀

史潘伯格下令停止維州州警協助ICE 川普恐報復

史潘伯格下令停止維州州警協助ICE 川普恐報復
不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男

不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男
談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角

談藝／芝加哥自然史博物館化石展 寶可夢當主角
全美最忙機場… 芝歐海爾重登王座 班機起降逾85萬次

全美最忙機場… 芝歐海爾重登王座 班機起降逾85萬次

熱門新聞

餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

2026-02-08 12:35
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

2026-02-09 10:13
酪梨。Image by sandid from Pixabay

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

2026-02-09 12:36
牛排。Image by Stefan from Pixabay

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

2026-02-13 12:42
隨著房屋持有成本持續攀升，不少民眾關心，這筆每月固定支付屋主協會或公寓管理費(HOA fee或condo fee)能否在報稅時抵稅；多數情況下不行，但國稅局(IRS)規定中仍有少數例外情況。美聯社

HOA費用通常不能抵稅 但這2種情況例外

2026-02-09 09:05

超人氣

更多 >
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了
全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首
知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」

知名華女演員等八年換腎 每周準時透析「像上班」
不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它

不是藍莓或酪梨 蔬菜營養密度排名冠軍是它