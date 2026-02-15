美屋主持有房屋時間創新高 導致房價難走低？

美國屋主的房屋持有時間創下至少25年新高，截至2025年底，售屋者平均持有時間超過8年，專家說利率上升和房價是主要原因，而這麼長的時間也造成鎖定效應（lock-in effect），讓房屋供應陷入緊張，房價居高不下。美聯社

美國屋主的房屋持有時間創下至少25年新高，截至2025年底，售屋者平均持有時間超過8年，專家說利率 上升和房價 是主要原因，而這麼長的時間也造成鎖定效應（lock-in effect），讓房屋供應陷入緊張，房價居高不下；不過專家估計房市很快就會復甦，房價漲幅已放緩。

紐約郵報（New York Post）報導，新聞網站Axios引述產業數據，至去年底售屋者平均房屋持有時間為8.6年，是相關紀錄可追溯的最早時間2000年以來最長的一次，當時全國平均持房時間為4.2年。

數據顯示，持房時間最長的前三名城市分別為麻州巴恩斯特布爾（Barnstable）14.1年、麻州春田市（Springfield）13.5年及康乃狄克州紐哈芬市（New Haven）13.4年；持有時間最短的前三名為猶他州普若佛（Provo）6.9年、佛州克雷斯特韋（Crestview）7年和奧克拉荷馬州奧克拉荷馬市（奧克拉荷馬市）7.3年。

房地產數據供應商ATTOM的數據顯示，過去二十年來幾乎每一個主要大都會區的房屋持有時間都穩定成長。ATTOM執行長巴柏（Rob Barber）說，這個趨勢在濱海和東北部的都會區尤為明顯，那些地區的屋主持有時間常超過十年，而陽光帶（Sun Belt）和中西部地區的許多房市則持續保有較短的持有時間。

數位化房貸機構Rocket Mortgage首席商務官班菲爾德（Bill Banfield）說，那些在2020年和2021年買房的屋主利率被鎖定在2%到3%間，因此自然不願搬家放棄這個利率，這也讓二手房屋房源緊張、房價居高不下。

貸款 機構William Raveis貸款業務副總裁德弗洛里奧（Sarah DeFlorio）說，預測房市不久後將復甦，房價已稍下跌，隨著未來幾年利率上升，那些選擇指數型房貸利率者將被迫重返市場。

分析房源數據的平台Parcl Labs指出，全美房價在去年底比前一年下跌不到1%，雖然降幅微乎其微，但這是超過兩年來首度下跌。班菲爾德說，雖然利率不會回到3%或4%，但不少人現在將低於6%的利率視為機會，在利率到5%時重返市場。

全國房地產經紀人協會（NAR）的年度報告指出，新屋主的年紀中位數達到創紀錄的40歲，2024年為38歲、2020年為33歲，去年所有的房屋交易中，首購族只佔21%，是NAR自1981年追蹤相關數據以來的新低。