今年雖來不及 經濟學家：為明年節稅4策略

申報2025納稅年度聯邦所得稅的截止日期是2026年4月15日，若延期申報也必須在這個日期前提交延期申請。美聯社

申報2025納稅年度聯邦所得稅的截止日期是2026年4月15日，若延期申報也必須在這個日期前提交延期申請，但即使延期申報，稅款也須在此日之前支付，對絕大多數人來說，報稅 實在是一件苦差事。

不過有經濟專家認為，納稅人應視報稅為一次算總帳的機會，藉此追蹤資金的流向，弄清楚收入與應繳稅款之間的差距，只要掌握這些訊息來改變消費習慣，從而在明年達到少繳稅的目的。

麻州伍斯特理工學院(Worcester Polytechnic Institute，WPI)行為經濟學家史密斯(Alexander Smith)認為，納稅人總是把時間花在尋找稅收優惠以及稅收漏洞(tax loophole)，卻很少思考如何改變現在的消費習慣，從而在未來少繳稅。

當然話雖如此，今年既然來不及了，史密斯認為目前最迫切的還是做好策略，實現稅收優惠。有4個策略可供參考。

首先是向退休金 帳戶供款，當向 401(k) 或個人退休帳戶(IRA)供款時，實際上是降低應稅收入。在2025納稅年度，可向401(k)最高繳款2萬3500元，長者的供款上限還會更高一些。

史密斯說，假設閣下的聯邦稅率為22%，加上3%州稅及地方稅合共25%，若向401(k)供款1000元，那這筆1000 元供款就無須繳稅，省回250元。

其次是向健康儲蓄帳戶(HSA)供款，這與401(k)類似，若在HSA供款1000元，可節省250元稅款。

跟401(k)一樣，可將HSA的資金長期儲蓄或投資來增值，還可隨時使用這些資金，只要遵守相關規定，當要提取時也無需繳稅。在2025課稅年度，每個家庭最多可向HSA供款8550元。

第三是慈善捐贈，國稅局允許納稅人最高將經調整後總收入的一半，捐贈給慈善機構及作為免稅扣除。

史密斯認為，納稅人應更深入了解慈善捐贈的稅務價值，可以捐贈現金、家居用品、汽車以及其他各種物品。

他敦促有意者應仔細閱讀相關規定，收集所有收據及拍照留存，認真評估捐贈物品的公平市場價值。

最後是利用稅務虧損收割(Tax-loss harvesting)，這是富裕人士最常用的策略，透過虧損出售投資，在報稅時並以資本虧損抵銷當年度或未來年度其他投資的收益。

但要注意法規，這個策略是不適用於401(k)、IRA等退休帳戶。