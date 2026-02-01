亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜 (Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局 (Amazon Pharmacy)的服務RXPass，每月只要付5元，就可以50多種常用學名藥(generic medications)送貨到家或選擇在附近的藥局領取。

美國醫學會雜誌(JAMA)一項研究表明，RXPass可能提高患者的醫囑遵從性(Medication adherence)，分析1萬人的藥局數據，並將RXPass用戶與傳統取藥方式的患者進行比較後結論：

- RXPass用戶平均每月每人多持有10天的藥品(增加27%)。

- RXPass用戶平均每月每人處方續藥次數增加29%。

- RXPass用戶平均每月節省約2.35元的自付費用。

亞馬遜表示，RXPass是 Prime會員的福利，每月固定只需支付5元，即可獲得最常用的學名藥。作為訂閱用戶，您可以每月支付一筆費用，按需領取RXPass清單上的所有處方藥。亞馬遜指出，RXPass支援自動續藥，因此您可以自動收到所有合規的處方藥。

需要注意的是，RXPass有一些限制。您不能使用健康儲蓄帳戶(HSA)或彈性支出帳戶(FSA)支付訂閱費用。另外請記住RXPass不是保險，但當保險不涵蓋某些藥物時，它可能會有所幫助。

除了亞馬遜的RXPass服務之外，還有許多其它方法可以節省處方藥費用。

WebMD建議您諮詢醫生是否有更便宜的藥物，到醫療保險 計畫的指定藥房，上藥商的網站查看補助方案，以及使用數位工具和應用程式來比較處方藥的價格。