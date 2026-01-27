「消費者報導」背書 3房屋保險公司獲評全美最佳

房市研究機構Cotality於2025年12月發布的報告指出，2026年保險費率預計將再上漲8%。示意圖。（美聯社）

根據美國消費者聯盟（CFA）數據，2021至2024年房屋保險 費率平均上漲24%；而「保險業務」（Insurance Business）雜誌報導指出，2025年平均保費 較前一年攀升8.5%，自付額則飆高22%。房市研究機構Cotality於2025年12月發布的報告指出，2026年保險費率預計將再上漲8%；但好消息是，若居住於氣候較穩定的州或曾服役，可選擇投保獲「消費者報導」（Consumer Reports, CR）評選為全美前三佳房屋保險公司的方案。

房屋保險推高房屋成本，亦影響了房市。金融分析網站Bankrate報導，房屋保險費率與保單條款也使需申請房貸的購屋者面臨更複雜的流程；雪上加霜的是，保險公司正撤離被視為高風險的州，形成如全國公共廣播電台（NPR）所稱的「保險荒漠」。保險公司撤離的州包括佛羅里達州，當地許多屋主被迫依賴「消費者報導」評為全美最差的公民財產保險公司（Citizens Property Insurance Company）。

「消費者報導」的最佳房屋保險公司名單，參考近2萬4000名保戶的回饋，評估標準包括保費成本、保單契約清晰度、保障品質、專業建議及非理賠事務服務。以下是最獲推薦的三家保險公司：

NJM保險集團

這家總部位於新澤西州西特倫頓（West Trenton）的企業，在「消費者報導」調查的28家保險公司中獲得最高綜合評分。NJM在服務品質、協助諮詢、保單契約清晰度、承保範圍審查、網站及行動應用程式等項目均獲高分。值得一提的是，NJM同時獲評選為第二佳汽車保險公司，且CR指出若同時投保NJM汽車保險與房屋保險，可享額外折扣。

NJM在保費價格上獲得最低評分，但根據Bankrate數據，截至2025年11月，其30萬元主屋保障的年平均保費僅806元，遠低於全美同等保障的年均2424元。此外，CR指出NJM雖提供珠寶保障，但昂貴藝術品與稀有收藏則不在承保範圍內。根據「美國新聞與世界報導」，NJM不承保洪水、地震、蟲害、地陷、核災或戰爭等損害。因此對於居住於洪水區、斷層帶或核能設施附近的居民而言，NJM的保障並非理想選擇；另一關鍵是其僅在康乃狄克、馬里蘭、新澤西、俄亥俄及賓州 等5州提供服務。

伊利（Erie）保險

成立於1925年、總部位於賓州伊利的伊利保險，在CR評測中獲得次高分。其服務品質獲得評審最高評價，且在理賠處理客戶滿意度等幾乎所有類別均獲出色評分。

根據Bankrate數據，截至2025年11月，該公司房屋保險平均年保費為2985元（保障額30萬元），是CR評測中最低分的項目，較全國平均高出561元。不過客戶若搭配其他保險方案可享折扣，且該公司也被CR評選為六大最值得信賴汽車保險公司之一。

根據伊利保險公司資料，其房屋保險服務範圍涵蓋華府及伊利諾、印第安納、肯塔基、馬里蘭、紐約、北卡羅來納、俄亥俄、田納西、維吉尼亞、西維吉尼亞、威斯康辛與賓州；未包括佛羅里達、奧克拉荷馬及加州，其中奧克拉荷馬州因高昂的房屋保險費率，被評為退休生活最不理想的州之一。

USAA

總部位於德州聖安東尼奧（San Antonio）的USAA集團，被CR評選為年收入低於5萬元人士的最佳汽車保險公司之一，其房屋保險方案亦獲得該非營利組織第三高的評分。該公司在服務項目上獲得最高評分，並在CR幾乎所有評分類別中名列前茅，僅理賠滿意度與保費兩項表現一般。

根據Bankrate數據，截至2025年11月，USAA的年平均保費為1243元，較全國平均低1181元。其住宅保險服務覆蓋全美50州及華府，但關鍵限制是，根據消費者報告，想投保USAA房屋保險，投保人必須是現役或退役美國軍人，或現任、曾任特定聯邦機構職員，例如緝毒局、聯邦調查局或特勤局。