醫療費用飆升 聯合健保：自歐記健保獲利將退還客戶

聯合健保集團(UnitedHealth Group)執行長漢姆斯里(Stephen Hemsley)承諾，將在2026年將俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的「平價醫療法案」(Affordable Care Act，ACA)所帶來的利潤，回饋給客戶。

漢姆斯里表示，這家總部位於明尼蘇達州，為30州約100萬名歐記健保投保人提供保險的保險巨頭，將會把2026年的利潤回饋給客戶。

漢姆斯里是聯合健保集團五位將於22日出席眾議院 委員會，一場調查保險可負擔性的聽證會的執行長之一；這場聽證會正值新冠肺炎疫情時推出的抵稅額(tax credits)到期之際，數百萬ACA投保人的保費預計將因此水漲船高。

漢姆斯里在眾議院衛生小組委員會於21日發布的發言中表示：「儘管聯合健保集團在ACA個人市場中所佔份額相對較小，但有鑒於國會持續尋求長遠解決方案的努力，我們將自願取消這些保險今年的利潤，並將利潤返還給投保人。」

根據非營利醫療保健研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)，隨著額外抵稅額政策在2025年底到期，2200萬享受ACA補貼的美國人，平均醫療費用在1月份飆增超過一倍。

眾議院在8日投票通過再延長額外補貼三年，但該法案在參議院通過的機率不高，因為參議院先前就已投票否決了提高補貼的提案；非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，補貼期限再延長三年的法案，會在2035年時增加806億元到聯邦預算赤字。

有消費者告訴「今日美國」(USA Today)，他們難以負擔不斷上漲的ACA保險費用，且不得不削減家庭開支或放棄醫療保險 ；CBO估計，到2035年時，估計將有380萬名美國人，因為額外補貼到期而失去醫療保險。

漢姆斯里在講稿中敦促國會，將ACA巨災醫保(catastrophic plans)加入抵稅額適用名單，好擴大消費者的選擇範圍，為更年輕、更健康的消費者提供更多，能獲得經濟實惠的醫療保險的選擇；他還建議國會統一ACA計畫的醫療保險經紀人佣金標準，因為現在並沒有一個統一標準導致「經紀人傾向於引導消費者選擇佣金更高的計劃，而不是那些最符合個人需求的計劃」。