我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共官場加速清洗 應急管理部長王祥喜官宣落馬

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法

醫療費用飆升 聯合健保：自歐記健保獲利將退還客戶

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合健保集團(UnitedHealth Group)執行長漢姆斯里(Stephen Hemsley)承諾，將在2026年將俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「平價醫療法案」(Affordable Care Act，ACA)所帶來的利潤，回饋給客戶。路透
聯合健保集團(UnitedHealth Group)執行長漢姆斯里(Stephen Hemsley)承諾，將在2026年將俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「平價醫療法案」(Affordable Care Act，ACA)所帶來的利潤，回饋給客戶。路透

聯合健保集團(UnitedHealth Group)執行長漢姆斯里(Stephen Hemsley)承諾，將在2026年將俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「平價醫療法案」(Affordable Care Act，ACA)所帶來的利潤，回饋給客戶。

漢姆斯里表示，這家總部位於明尼蘇達州，為30州約100萬名歐記健保投保人提供保險的保險巨頭，將會把2026年的利潤回饋給客戶。

漢姆斯里是聯合健保集團五位將於22日出席眾議院委員會，一場調查保險可負擔性的聽證會的執行長之一；這場聽證會正值新冠肺炎疫情時推出的抵稅額(tax credits)到期之際，數百萬ACA投保人的保費預計將因此水漲船高。

漢姆斯里在眾議院衛生小組委員會於21日發布的發言中表示：「儘管聯合健保集團在ACA個人市場中所佔份額相對較小，但有鑒於國會持續尋求長遠解決方案的努力，我們將自願取消這些保險今年的利潤，並將利潤返還給投保人。」

根據非營利醫療保健研究組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)，隨著額外抵稅額政策在2025年底到期，2200萬享受ACA補貼的美國人，平均醫療費用在1月份飆增超過一倍。

眾議院在8日投票通過再延長額外補貼三年，但該法案在參議院通過的機率不高，因為參議院先前就已投票否決了提高補貼的提案；非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，補貼期限再延長三年的法案，會在2035年時增加806億元到聯邦預算赤字。

有消費者告訴「今日美國」(USA Today)，他們難以負擔不斷上漲的ACA保險費用，且不得不削減家庭開支或放棄醫療保險；CBO估計，到2035年時，估計將有380萬名美國人，因為額外補貼到期而失去醫療保險。

漢姆斯里在講稿中敦促國會，將ACA巨災醫保(catastrophic plans)加入抵稅額適用名單，好擴大消費者的選擇範圍，為更年輕、更健康的消費者提供更多，能獲得經濟實惠的醫療保險的選擇；他還建議國會統一ACA計畫的醫療保險經紀人佣金標準，因為現在並沒有一個統一標準導致「經紀人傾向於引導消費者選擇佣金更高的計劃，而不是那些最符合個人需求的計劃」。

醫療保險 歐記健保 眾議院

上一則

她苦惱出遊住飯店「認床」睡不好 過來人分享助眠法

延伸閱讀

日本眾議院三呼萬歲下解散 「隆冬超短期決戰」選舉啟動

日本眾議院三呼萬歲下解散 「隆冬超短期決戰」選舉啟動
生活成本、通貨膨脹 半數亞太裔盼政府優先解決 第二關心議題健保

生活成本、通貨膨脹 半數亞太裔盼政府優先解決 第二關心議題健保
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
「歐記健保」登記15日截止 人數銳減

「歐記健保」登記15日截止 人數銳減

熱門新聞

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
炒麵。示意圖。Image by likesilkto from Pixabay

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

2026-01-26 09:06

超人氣

更多 >
非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘
中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法

這款亞馬遜銷冠黑芝麻醬 華人讚無添加曝早餐吃法
「陷阱屋」滅門案 亞裔補教女師與兩幼子遭夫殺害

「陷阱屋」滅門案 亞裔補教女師與兩幼子遭夫殺害