我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅高成本導致亞馬遜將漲價…今日5件事

霸權+經濟脅迫…加總理：美國政策破壞全球關係

意外支出平均佔年收入1成 42%退休族現金不足

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
當評估退休後所需生活開支時，別忘了思考如何應對意外開銷。(圖／123RF)
當評估退休後所需生活開支時，別忘了思考如何應對意外開銷。(圖／123RF)

當評估退休後所需生活開支時，別忘了思考如何應對意外開銷。據波士頓學院（Boston College）退休研究中心最新研究，超過八成退休家庭（83%）每年都面臨非預期支出；這些家庭，在退休期間平均每年的意外支出為6000元，約相當於年收入的10%。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，該研究顯示，多數家庭並未預留足夠的緊急儲蓄；約58%家庭擁有足夠現金應付一年意外開支，但約16%需動用401(k)或其他退休帳戶，其餘27%即使耗盡現金與退休資產仍入不敷出。

研究也指出，約40%退休家庭連應付一年意外開支的現金儲蓄都不足，遑論支撐整個退休生活。

此研究採用密西根大學「2000-2020健康與退休研究」及「消費與活動郵寄調查」中3427戶退休家庭的數據。

報告共同作者陳安琪（Anqi Chen，音譯）指出，儘管部分家庭可能難以儲蓄，但即使小額儲蓄也能在事件突發時提供緩衝。

研究將退休家庭開支分為三類：緊急預備金，如逾500元的汽車維修或1000元以上的房屋維修；家庭相關支出，如配偶過世或為家人提供經濟援助；超過500元的醫療支出，如牙科費用或處方藥。

退休研究中心估計，60%退休家庭將面臨緊急支出衝擊；29%將遭遇意外家庭支出；58%則有突發醫療費用。

研究顯示，高收入退休者遭遇此類意外開支的機率高於低收入者，如年收入低於5萬元的家庭中，約45%會在某一年中面臨緊急開支或醫療衝擊；而年收入達10萬元以上的家庭，此比率則高達80%。

從應急準備金的角度來看

財務顧問通常根據退休族個人狀況，建議儲蓄三至六個月或數年的生活開支作為應急準備，具體金額取決於個人財務狀況。加州比佛利山莊理財規劃師嚴俊（Joon Um，音譯）表示，他們通常建議客戶，與其著眼於數月開支，不如將重點放在應對如醫療支出、房屋修繕或家庭需求等突發狀況的現金。

嚴俊指出，對多數退休人士來說，該儲蓄金額約相當一年主要開支，並需考量社安金或退休金等固定收入來源；合理金額需視健康狀況、住房成本、收入穩定性及資產靈活性等因素。

他表示，收入穩定且持有流動性資產的退休者所需現金較少，而醫療風險較高或資產靈活性不足者則需更多儲備；關鍵不在於囤積現金，而是確保手頭資金足以避免在市場低迷時被迫拋售長期投資。

避免持有過多現金

然而，聖路易理財規劃師拉扎羅夫（Peter Lazaroff）指出，持有過多現金亦存在風險。他表示，退休人士持有超過兩年開支的現金儲備，就過多了，等於放棄較多的投資報酬。

拉扎羅夫指出，現金面臨的最大風險是通膨。最新消費者物價指數顯示，去年12月通膨率為2.7%。現金價值逐年遞減，他強調，這等於讓購買力遭遇風險。

他建議，將現金存入高收益儲蓄帳戶。據金融網站Bankrate數據，這類帳戶目前利率普遍超過3%，足以抵抗通膨侵蝕。

退休金 低收入 加州

上一則

咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂

延伸閱讀

封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險

封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險
封面故事 社安金篇／社安金基金 2032年用完？

封面故事 社安金篇／社安金基金 2032年用完？
便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品

便宜又分量多 2026最適合退休族的5項好市多商品
這8款SUV適合退休族 今年即將降價最值得入手

這8款SUV適合退休族 今年即將降價最值得入手

熱門新聞

上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

2026-01-15 09:14
一美分。Image by Brett Hondow from Pixabay

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

2026-01-19 10:18
想要有好的郵輪搭乘體驗，預訂的時間和方式很重要，她建議在該次航行時就預訂下次行程，你未來的郵輪顧問可以提供很棒的資訊和更好的艙房。Image by KarinKarin from Pixabay

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

2026-01-18 14:32
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

2026-01-14 10:23
隨著馬年春節臨近，美國的好市多年貨也熱鬧上架。 馬年裝飾示意圖，非新聞事件圖。(中新社)

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

2026-01-16 19:58

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...

華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的

買雞蛋選最大顆？76年老牌蛋行揭密：內行人專挑小的
煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力

煮湯太浪費…營養師揭白蘿蔔防癌關鍵 3招吃出最強保護力
美國旅遊貴到吃不消 華人精算發現歐洲竟更省錢

美國旅遊貴到吃不消 華人精算發現歐洲竟更省錢