今年報稅前重要1步驟：開設國稅局線上帳戶

還有約兩周的時間報稅 季就要正式開跑了，對此國稅局 (IRS)提供了一些建議，包括了一款可以幫助納稅人更輕鬆地完成今年報稅免費工具的詳細信息。

國稅局在上周宣布，2026年報稅季將於1月26日開始，國稅局也會在26日開始接收和處理2025年個人所得稅申報表；對於大多數納稅人來說，聯邦報稅表提交和繳稅的截止日期是4月15日。

國稅局在新聞稿中表示，為報稅做好準備，「最重要步驟之一」是登入你的國稅局線上帳戶；登入後，你就可以透過該帳戶進行繳款並查看重要的稅務資訊。

這項提醒正值國稅局面臨總統川普「大又美法」(One Big Beautiful Bill，OBBBA)帶來的稅收改革之際，且在此之前，國稅局也才剛經歷了來自由馬斯克(Elon Musk)主導所謂的「政府效率部」(Department of Government Efficiency，DOGE)的人事和其他方面的消減。

根據聯邦獨立機構、財政部稅務管理督察長(Treasury Inspector General for Tax Administration，TIGTA)9月份發布的報告，因為許多國稅局關鍵職位在2025年5月15日和6月30日之前都享有豁免權，這些裁員 因此不會對2025年的報稅造成顯著影響。

但報告也指出，此次相當於裁掉了報稅季「國稅局關鍵職能部門」人員的17%至19%的裁員行動，很可能會影響2026年的報稅處理和客戶服務。

國稅局預計2026年將會收到約1.64億份個人所得稅申報表，其中大多數納稅人將選擇電子申報。

專家表示，你的國稅局線上帳戶擁有許多能幫助你在2026年報稅季節省時間的功能；除了你先前的稅務記錄、退稅狀態、每年的應繳稅款餘額、國稅局通知、審計狀態更新，以及雇主和金融公司向國稅局報告的某些資訊申報表，像是W-2表格、用於健保交易市場(Marketplace)的1095-A表格和用於合約工作的1099-NEC表格外，你還可以在網站上進行繳款、設定繳款計劃和批准帳戶授權等動作。

「全國稅務專業人士協會」(National Association of Tax Professionals)稅務內容及政府關係部主任歐薩班(Tom O'Saben)告訴記者，首次設定國稅局線上帳戶可能會有點麻煩，你需要申請一個第三方身分驗證公司ID.me的帳戶，不過一但申請好，就萬事大吉了。