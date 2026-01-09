2026年是丙午年「火旺」命理師建議：投資2屬性類股可逢低承接

我的頻道

記者陳宏睿／台中即時報導
命理師建議，屬木的類股可逢低承接，包括老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳。圖為美國電力設備。(路透)
今年是2026年歲次為「丙午」，台灣命理師楊登嵙說，丙是火，今年是火馬年，天干地支都是火，而且是陽火，非常大，因此要留意戰爭、乾旱、火災、流行性疫情等狀況，投資建議期貨謹慎，股市選擇屬性為「木」、「火」的族群類股，包括AI、軍工、生技醫藥等。

命理師楊登嵙說，今年是丙午火馬年，「火」旺，比去年還旺盛，因此容易有爆炸、戰爭、火災、地震，甚至有政治環境動盪的風險，另外也要留意極端氣候引發高溫、乾旱、洪災、颱風、野火等天災，以及生物、病菌、病毒等疫情的大流行。

楊登嵙分享，因水火對沖，顯示極端氣候變化，正導致全球發生更頻繁、更劇烈的災害，包括極端高溫、熱浪、乾旱、毀滅性洪災、超級颱風、野火及海平面上升等，嚴重衝擊人類生命財產、生態系統與全球糧食安全，台灣也面臨暴雨、乾旱、海岸淹沒等雙重挑戰。

楊登嵙指出，今年火旺，土會成焦土，土為土地、不動產，顯示物價會波動，不動產今年持平，下跌幅度不大，政府有打房政策、社會宅政策，無上升力道，交易不熱絡，重大建設成左右房價因素。

他認為，經濟景氣到達谷底而趨緩上升，但反彈力道疲軟，投資股票宜保本穩定，期貨要小心謹慎，步步為營；經濟回穩但仍不強勁，可留意屬性為「木」、「火」的相關類股，但屬「金」的族群可能表現不佳。

他說，屬木的類股可逢低承接，包括老人疾病、慢性病及癌症等生技藥品、醫學手術相關生技、綠能、儲電、ESG節能減碳，火屬性的類股AI人工智慧及相關設備、高科技所需化學藥劑、軍工等，也可是今年留意重點。

他提醒，火剋金，金耗損，屬「金」屬性類股，今年可能表現不如預期，包括高價汽車、3C電子產品、奢侈品消費、傳統機械產業，投資人可多留意。

