全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

氣候變遷衝擊房屋保險，不少保險公司撤離市場。（美聯社）

全美房屋保險 主要品牌包括州立農業保險（State Farm）、這家由子公司及保險人共同持有的互助保險公司，以及全州保險（Allstate）與前進保險（Progressive Insurance）等上市公司。而獲非營利組織「消費者報導」（Consumer Reports）評分最低的公民財產（Citizens Property）保險公司卻是由佛羅里達州議會所成立，作為非營利、免稅機構，專為該州遭其他保險公司拒保的屋主提供保單。

Money Digest網站報導，「消費者報導」針對近2萬4000名使用28家保險公司的屋主進行調查，公民財產保險公司被評為全美最差房屋保險公司，僅獲得滿分100分的14分；除在所有評分項目中表現不佳外，更令屋主困擾的是其保費 高昂，一年通常近3000元。

據金融網站NerdWallet分析逾百家保險公司保單發現，全美平均保費為2110元。此外，公民財產保險公司選擇有限且頻繁調漲費率；更糟的是，投保人無法透過組合保單獲得優惠，因為該公司僅提供房屋保險，不承保其他保險。2025年12月，在消費者事務（Consumer Affairs）網站的90則評價中，68則給予該公司5星中的1星。

佛羅里達州屋主困境

儘管公民財產保險公司的保障低且費用高，對許多佛州 屋主而言卻是唯一可選的保險方案。問題在於，其他保險公司已不再承保受氣候影響地區的房屋保險，部分私營公司甚至完全將陽光之州排除在承保對象外。

另一困境在於建築材料成本攀升，部分源於川普的關稅政策推高價格，部分則因當前移民政策導致勞動力短缺造成的瓶頸；這些也影響美國屋主整體房屋維修的支出，增加預算壓力。更有甚者，即使保險公司承接佛州屋主的保單，威斯評級（Weiss Ratings）機構指出，許多案例常遭拒賠。2024年，14家保險公司處理逾半數索賠時採取此舉，另有9家在40%至50%的索賠中分文未付。

佛州正將部分公民財產的保戶轉移至私營保險公司，使該公司保戶數從高峰期的140多萬大幅下滑。當地媒體News4JAX於2025年11月報導，逾90萬屋主已離開公民財產保險公司，只要私營保險公司提供與公民財產相差20%以內的保費，屋主即可轉保。佛州官員表示，此舉有助穩定該州房屋保險市場，甚至為屋主降低保費。