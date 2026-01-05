我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不敵川普猛攻詐欺案？華茲宣布棄選明州州長

特勤局：范斯俄州寓所遭入侵 一嫌被捕

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
氣候變遷衝擊房屋保險，不少保險公司撤離市場。（美聯社）
氣候變遷衝擊房屋保險，不少保險公司撤離市場。（美聯社）

全美房屋保險主要品牌包括州立農業保險（State Farm）、這家由子公司及保險人共同持有的互助保險公司，以及全州保險（Allstate）與前進保險（Progressive Insurance）等上市公司。而獲非營利組織「消費者報導」（Consumer Reports）評分最低的公民財產（Citizens Property）保險公司卻是由佛羅里達州議會所成立，作為非營利、免稅機構，專為該州遭其他保險公司拒保的屋主提供保單。

Money Digest網站報導，「消費者報導」針對近2萬4000名使用28家保險公司的屋主進行調查，公民財產保險公司被評為全美最差房屋保險公司，僅獲得滿分100分的14分；除在所有評分項目中表現不佳外，更令屋主困擾的是其保費高昂，一年通常近3000元。

據金融網站NerdWallet分析逾百家保險公司保單發現，全美平均保費為2110元。此外，公民財產保險公司選擇有限且頻繁調漲費率；更糟的是，投保人無法透過組合保單獲得優惠，因為該公司僅提供房屋保險，不承保其他保險。2025年12月，在消費者事務（Consumer Affairs）網站的90則評價中，68則給予該公司5星中的1星。

佛羅里達州屋主困境

儘管公民財產保險公司的保障低且費用高，對許多佛州屋主而言卻是唯一可選的保險方案。問題在於，其他保險公司已不再承保受氣候影響地區的房屋保險，部分私營公司甚至完全將陽光之州排除在承保對象外。

另一困境在於建築材料成本攀升，部分源於川普的關稅政策推高價格，部分則因當前移民政策導致勞動力短缺造成的瓶頸；這些也影響美國屋主整體房屋維修的支出，增加預算壓力。更有甚者，即使保險公司承接佛州屋主的保單，威斯評級（Weiss Ratings）機構指出，許多案例常遭拒賠。2024年，14家保險公司處理逾半數索賠時採取此舉，另有9家在40%至50%的索賠中分文未付。

佛州正將部分公民財產的保戶轉移至私營保險公司，使該公司保戶數從高峰期的140多萬大幅下滑。當地媒體News4JAX於2025年11月報導，逾90萬屋主已離開公民財產保險公司，只要私營保險公司提供與公民財產相差20%以內的保費，屋主即可轉保。佛州官員表示，此舉有助穩定該州房屋保險市場，甚至為屋主降低保費。

保險 保費 佛州

上一則

助眠保健食品鎂與鋅 哪個更有效？

下一則

紐約台式餐廳攜手卡茲熟食店 打造煙燻牛肉餃

延伸閱讀

歐記健保補貼結束 保費平均漲114%

歐記健保補貼結束 保費平均漲114%
歐記健保不再受補貼 2400萬人保費平均漲114%

歐記健保不再受補貼 2400萬人保費平均漲114%
醫療保險「拒付」別慌 及時申訴有望翻轉

醫療保險「拒付」別慌 及時申訴有望翻轉
房屋遭鄰居樹倒砸壞 樹主卻不承擔責任 理由是...

房屋遭鄰居樹倒砸壞 樹主卻不承擔責任 理由是...

熱門新聞

示意圖。Image by Julio César Velásquez Mejía from Pixabay

務實建議備受推崇 25歲修車網紅：絕不推薦買這幾種車

2026-01-01 13:43
烏茲別克撒馬爾罕 (Samarkand)的清真寺。Image by LoggaWiggler from Pixabay

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

2025-12-30 11:25
Zillow預測，2026年房產市場將略有緩解，屆時會因為薪資成長超過房價漲勢，全國住房可負擔性會稍微改善。美聯社

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

2026-01-04 12:35
迪士尼好萊塢夢工場的「印第安納瓊斯壯觀特技秀」的布景是世界上最重的可移動布景之一。資料照片。(路透)

400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

2025-12-31 19:32
哥倫比亞藝術家達維拉(Fernando Dávila)因為天生色盲，童年美術課成績不及格，但是憑藉對繪畫的熱情，堅持擁抱色彩，成為享譽國際的知名畫家。美聯社

曾因色盲繪畫課不及格 他擁抱繽紛成為知名藝術家

2026-01-03 12:35
華人網友分享，北美常見的品牌特賣場每年會舉辦一到兩次集中式特賣活動，折扣幅度最低可到一折，多數也有三到四折。特賣會示意圖。(路透)

北美生活省錢有感 華人分享「不花冤枉錢」採買習慣

2026-01-03 20:05

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了

「買新車是愚蠢行為」億萬富豪：想致富 別再買5樣東西了
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班