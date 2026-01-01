我的頻道

歐記健保補貼結束 保費平均漲114%

瑞士酒吧惡火疑香檳瓶插仙女棒釀禍 畫面曝光

歐記健保補貼結束 保費平均漲114%

編譯盧炯燊／即時報導
俗稱歐記健保的「可負擔健保法」元旦起再有補貼,醫療保險費用將會大幅上升。(路透)
2026年元旦開始，俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)不再有補貼，醫療保險費用將會大幅上升，預示大約2400萬人在新的一年要支付更高的醫療費用。

歐記健保的核心在於透過抵稅補貼來降低健保費用，讓民眾能負擔得起，約2400萬國民受惠。他們主要是自雇人士、小企業主、農民及牧場主，除了沒有雇主提供的醫保外，也不符合俗稱「白卡」的「醫療補助計畫」(Medicaid) 或俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)的資格。

在歐記健保補貼下，一些低收入參保人甚至可以獲得免費醫保，高收入者支付的保費也不超過其收入的8.5%，至於中等收入的參保資格也得到擴大，對不少人而言是個德政。

可是在沒有補貼下，他們的醫保費不僅翻倍，有些甚至三倍或更高。

美聯社根據非營利醫療保健研究組織凱薩家庭基金會(KFF)的分析顯示，歐記健保的參保人，在2026年平均醫保費將上漲114%。其他保險計畫的自付費用也升高。分析指出，由於再沒有補貼，不少人年輕、健康的人會放棄醫保，使得剩餘的老年人及體弱者群體必須承擔更高的費用。

城市研究所(Urban Institute)和民福基金會(Commonwealth Fund)早前一項分析預測，大約480萬歐記健保用戶會在2026年放棄醫療保險。

由於大多數州更改保險計畫的窗口期會持續到1月15日，因此最終受影響的人數仍有待觀察。

新的一年也是期中選舉年，民眾最關心的問題之一就是生活成本，包括醫療健保費用，歐記健保不再延長補貼也成為兩黨角力議題。

民主黨去年曾就此問題迫使政府停擺43天，溫和派共和黨人也呼籲找到解決方案，可是各方努力下仍然未能繼續補貼，眾院1月稍後會表決相關法案，但延長補貼的成功率不高。

出國旅遊時不慎弄丟護照是一件很麻煩的事，但若出發前將護照背面的條碼拍照留存可以讓後續處理順利很多。(美聯社)

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

2025-12-26 10:17
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(記者徐兆玄／攝影)

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

2025-12-26 20:05
好市多。（路透）

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

2025-12-26 09:08
網友在窗邊種植洋蔥等水培植物。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Guzel Sadykova）

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

2025-12-27 20:05
網球在家事上的妙用不只如此，它們的絨毛可以對付地板上的刮痕，相同地對牆壁也有效。Image by Marijana from Pixabay

舊網球不要丟 居家清潔有意想不到妙用

2025-12-28 12:34
烏茲別克撒馬爾罕 (Samarkand)的清真寺。Image by LoggaWiggler from Pixabay

這個絲路上國家 2026年起美國旅客可免簽

2025-12-30 11:25

