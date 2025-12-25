通膨數字低於預期 為何多數民眾卻無感？

示意圖。Image by u_mevs2b9d3l from Pixabay

大多數消費者仍努力對抗不斷攀升的生活成本，根據勞工統計局18日發布的延遲報告，11月消費者物價指數年增率為2.7%；該數據低於預期，但仍高於聯準會 的目標。然而，持續通膨帶來的痛苦並非平均分攤，美國銀行研究所（Bank of America Institute）經濟學家鮑利（Taylor Bowley）指出，通膨是全民的痛點，但近期物價上漲對低收入 家庭的衝擊最為劇烈。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，據美國銀行研究所12月11日對紐約聯邦儲備銀行數據的分析，8月份低收入家庭的通膨年增率約為3%，而中高收入家庭因在食品、能源和住房上的支出佔比較低，其通膨率為2.9%。

個人通膨率會因家庭特定消費及其他因素（如收入或地理位置）而有所差異；不同收入階層的通膨率差異，亦取決於在食品、住房或娛樂等特定類別的支出占比。

低收入家庭難以縮減開支

喬治城大學麥克多諾商學院金融學教授達昆托（Francesco D’Acunto）表示，數據清楚證實，低收入群體在許多層面最易受物價上漲衝擊。他說，相較於高收入群體更傾向消費服務項目，低收入家庭更多支出用於食品、租金 及交通等必需品，所承受的衝擊更為劇烈。

美國銀行研究所報告指出，住房成本尤其經歷了高於平均水平的通膨飆升。報告撰稿人鮑利指出，租金漲幅極為頑強。

這代表低收入家庭面對生活成本上漲時，較難調整或改變消費習慣，且缺乏儲蓄或投資帳戶緩和衝擊。達昆托表示，他們難以輕易縮減消費規模；鮑利說，尤其在租金上，要貨比三家並不容易。

卡債擴大貧富差距

達昆托指出，吸收通膨的機制進一步加劇了貧富差異。在支付開銷時，高收入群體能透過信用卡享受現金回饋與獎勵點數，而低收入群體往往背負更多「借新還舊」的債務。

環聯（TransUnion）財務顧問公司的數據顯示，約有1.75億消費者持有信用卡。紐約聯邦儲備銀行指出，雖然部分人每月全額還款，但約60%信用卡用戶存在循環債務；他們平均需為每月欠款支付約20%的年利息，使信用卡成為最昂貴的借貸方式之一。達昆托說，隨著通膨攀升，這也代表低收入群體正累積更多債務，且成本極高。

美國銀行研究院預期明年通膨將進一步攀升，鮑利表示，這可能導致更嚴峻的壓力。她指出，在日益兩極化的消費經濟中，財富差距正持續擴大，K型復甦模式難以持續。

通膨憂慮未減 消費力道仍強

與此同時，儘管物價攀升，幾乎所有家庭都未調整消費習慣。其他報告顯示，儘管消費者信心逼近歷史低點，購物者仍持續消費，尤其在節日旺季期間，往往仰賴信用卡填補資金缺口。

但專家警告，這可能在新的一年付出代價。根據金融網站Bankrate最新調查，約三分之一（32%）美國人預期2026年個人財務將惡化，悲觀情緒升至2018年以來最高點。理財網站NerdWallet另一項調查顯示，相同比率民眾對2026年財務前景感到「焦慮」或「壓力」。

達昆托認為，這些憂慮是有道理的。他指出，持續通膨與債務負擔增加的風險，會使許多美國人在經濟衰退時陷入財務困境。他表示，民眾尤其是收入較低者現已苦不堪言，若2026年遭遇突發經濟衝擊，情況將極其嚴峻。