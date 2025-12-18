年底前把握「投資收益節稅」 專家：避開隱藏陷阱

隨著年底報稅規劃進入關鍵期，專家提醒，部分投資人若2025年應稅所得落在資本利得稅0%級距，可透過「稅務獲利收割」(tax gain harvesting）作法，在不增加稅負下出售獲利資產並重設成本基礎，為未來節稅鋪路。(圖／123RF)

隨著年底報稅規劃進入關鍵期，專家提醒，部分投資人若2025年應稅所得落在資本利得稅0%級距，可透過「稅務獲利收割」(tax gain harvesting）作法，在不增加稅負下出售獲利資產並重設成本基礎，為未來節稅鋪路。不過，意外收入、配息或補貼資格變動，恐讓節稅策略反而產生風險，操作前仍須審慎評估。

根據CNBC報導，若應稅所得落在資本利得稅0%稅率級距內，可以出售證券帳戶中已有獲利的資產而不會產生稅負。這種策略稱為「稅務獲利收割」，不僅可用來分散投資組合，也能利用0%稅率重設「成本基數」(basis，即資產的原始買入價格)，進而節省未來的稅負。

休士頓Measure Twice Planners創辦人蓋瑞特(Cody Garrett)表示，出售資產後，投資人可「立刻重新買回同一檔證券」。根據美國國稅局(IRS)規定，洗售規則(wash sale rule)目的是防止投資人透過出售資產虧損來節稅，前提是在出售前後30天內買入「實質上相同」(substantially identical)的資產。蓋瑞特指出，這項規則並不適用於買賣獲利的資產，但他也提醒，獲利收割操作相對複雜，因為增加收入可能引發其他連鎖影響。

對於持有超過一年的資產，其獲利通常適用長期資本利得稅。根據應稅所得，稅率為0%、15%或20%，部分高收入者還須支付3.8%的「淨投資所得稅」(net investment income tax)。

在2025年，0%稅率區間的應稅所得上限，單身申報人為4萬8350元，夫妻合併申報為9萬6700元。應稅所得是透過從調整後總收入(adjusted gross income)中減去標準扣除額或列舉扣除額中較高者計算得出。請記住，2025年單身申報的標準扣除額為1萬5750元，夫妻合併申報為3萬1500元。

舉例來說，若一對夫妻年收入為12萬元，扣除3萬1500元的標準扣除額後，他們的應稅所得可能輕鬆降至9萬6700元以下，仍落在0%稅率範圍內。年長的美國人還有額外的標準扣除額，包括總統川普「大而美法案」中新增的6000元「銀髮族加碼扣除」。

不過，出售投資資產後，應稅所得仍可能因此超過0%資本利得稅門檻。此外，年終的共同基金派息或指數股票型基金(ETF)股息也可能增加應稅所得總額。佛州 Forza Wealth Management創辦人德馬薩(Michael DeMassa)指出，「很多人會將ETF或共同基金股息再投資。他們從未收到這些現金，但它會出現在稅單上。」

若應稅所得確實落在0%資本利得稅級距內，理論上可在不產生稅負的情況下出售資產，但蓋瑞特提醒，收入增加仍可能帶來意想不到的後果。例如，年長者可能在不知情下，導致社安金 被課更高稅率，或在申請聯邦學生援助申請(FAFSA)時，影響家庭的補助資格。另一項潛在風險則是失去「可負擔健保 法」(Affordable Care Act)健保補貼資格。

根據醫療政策機構KFF統計，2025年有超過2200萬人、約92%的投保者獲得這項補助。德馬薩強調，在出售資產前，「一定要先了解完整的稅務影響」，因為「牽動的變數非常多」。