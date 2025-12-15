我的頻道

華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

家裡放聖誕紅應景過節 別犯這7個照護錯誤

消費者報告2026最佳汽車品牌 特斯拉首度上榜

世界新聞網／輯
消費者報告公布2026年十大最佳汽車品牌，電動車大廠特斯拉（Tesla）首度進榜，排名第十。（路透）
消費者報告公布2026年十大最佳汽車品牌，電動車大廠特斯拉（Tesla）首度進榜，排名第十；消費者報告過去持續質疑特斯拉電動車的可靠性，這是首次對特斯拉給出高評價，雜誌汽車測試資深主任費雪（Jake Fisher）說，特斯拉的電動車現在是最可靠的，因為其大多數車型都已生產多年。

今日美國報報導，消費者報告的最佳汽車品牌中包含不少價格親民的大眾市場品牌，例如連續第二年蟬聯第一的速霸陸（Subaru）、第四名的本田（Honda）、第五名的豐田（Toyota）和第八名的現代（Hyundai）。費雪說，在某些方面，價格較低的車反而更令人印象深刻，只要用心尋找就能找到物超所值的車型。

對於特斯拉首度上榜，費雪說因為他們大多數車型已生產好幾年，「有誰像特斯拉一樣生產電動車這麼長時間數量又多？沒有」，Model S已15年沒有重新設計，沒有其他任何一間廠商讓一款車型生產這麼長時間，但它不斷改進，也可能是因為如此，費雪說車齡在5至10年的特斯拉在同齡車中可靠性排名墊底。

消費者報告也公布十大豪車品牌，冠軍為BMW，之後依序為保時捷（Porsche）、凌志（Lexus）、林肯（Lincoln）、謳歌（Acura）、寶馬迷你（Mini）、捷尼賽斯（Genesis）、奧迪（Audi）、凱迪拉克（Cadillac）和富豪（Volvo）。

福特（Ford）的豪車品牌林肯是唯一進榜的底特律品牌，通用汽車（GM）的旗艦品牌凱迪拉克排第17，別克（Buick）、雪佛蘭（Chevrolet）和克萊斯勒（Chrysler）分別排第20、24和25。墊底的五名豪車品牌中有三個來自斯泰蘭蒂斯（Stellantis）集團，吉普（Jeep）敬陪末座，倒數第2至第5名分別為荒原路華（Land Rover）、吉姆西（GMC）、道奇（Dodge）和愛快羅密歐（Alfa Romeo）。

科技創新也帶來問題，費雪說，可靠性隨著車齡增加，新車的可靠性下降，增加新功能時就可能出現問題。林肯生產多年的車型Aviator和Corsair可靠性就增加，Corsair預計不久後將停產；費雪說凱迪拉克的電動車因科技、表現和奢華度備受讚譽，但可靠性一直不佳。

費雪說油電車是現在問題最少的動力系統，因為這個技術已經發展成熟十幾年，但電池容量更大、純電行駛距離更長的插電式混合動力車（PHEV）則是可靠性較差，和電動車一樣有充電和車內溫度控制的問題。

消費者報告2026年最佳汽車品牌排行榜：

1. Subaru

2. BMW

3. Porsche

4. Honda

5. Toyota

6. Lexus

7. Lincoln

8. Hyundai

9. Acura

10. Tesla

