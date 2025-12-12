最後一批鑄造1美分套幣 拍賣價上看30萬元

美國鑄幣局過去六年生產約310億枚1美分硬幣，且仍具流通價值，只是不再生產。美聯社

最後一批鑄造的1美分硬幣公開拍賣 ，拍出一筆不小的金額。11日的這場「特別拍賣」推出232套三枚一組的錢幣，每套包含一枚24K金未流通以及兩枚流通的1美分硬幣，後者來自費城 與丹佛鑄幣廠最後一批生產的錢幣。

今日美國報（USA Today）報導，事前買家已在Stack's Bowers Galleries網站上投標；多數競價介於1萬至3萬4千元間，而最後一組拍賣品的競價已達29萬元。該公司美國錢幣部主管克拉耶維奇（John Kraljevich）表示，這些硬幣之所以珍貴，在於其具有多重吸引力。

套幣特殊之處

這232套錢幣每套除包含費城、丹佛鑄幣局最後的323枚1美分硬幣之一外，還包含一枚首次打造的24K金1美分硬幣，使其成為美國鑄幣局非特殊精製幣（Proof Coin）中最稀有的金幣之一。

套幣數量象徵自1793年1美分硬幣誕生以來的232年歲月；所有硬幣均刻上Ω符號，以希臘字母的最後一個象徵1美分硬幣的終結，亦突顯這些硬幣的獨特意義。

每套附有編號證書，而最後第232號套幣更附上3枚鑄幣的原始模具。克拉耶維奇表示，這些套幣在某種程度上超越了單純的收藏意義，1美分硬幣是文化象徵，誕生了以它為主題的歌曲、電影，以及開國元勛富蘭克林（Ben Franklin）關於1美分的傳言。他說，這枚硬幣在美國文化中的地位，是其他錢幣無法比擬的。

1美分硬幣會消失嗎

不會。目前流通中的1美分硬幣數量達數十億枚；據克拉耶維奇估計，美國鑄幣局過去六年生產約310億枚，且仍具流通價值，只是不再生產。

該局在2024年報告中指出，每枚分幣的生產成本高達3.69美分；這是促使川普總統於二月下令財政部 停止鑄造的原因。

儘管1美分硬幣仍在流通，部分商店已開始面臨短缺，麥當勞部分門市也受到影響；商店在顧客沒有零錢時，必須將現金交易金額四捨五入至最接近的5分錢。

2025年版1美分硬幣價值

正如某些林肯麥穗1美分硬幣價值曾遭誤導性炒作，關於2025年版增值的說法也可能存在不實資訊。專業錢幣學家協會執行董事費根鮑姆（John Feigenbaum）表示，統計數據顯示，這些硬幣不可能升值。

克拉耶維奇說，市面流通量龐大，因此民眾看到某些價格時，不該認定自家床頭的零錢也值這些錢，「那是非常特殊的情況」。他說，儘管美國鑄幣局不再生產流通用的1美分，但未來仍可能發行特殊收藏版；所以1美分硬幣並未終結，僅暫停流通生產，兩者存在微妙差異。