快訊

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

金價飆漲 是時候檢視房屋保險珠寶賠償限額

世界新聞網／輯
黃金、鉑金和白銀等珠寶常用的材料在過去一年價格都上漲，這代表持有的珠寶若失竊或因火災等原因毀損，理賠金額可能比其價值低很多，特別是珠寶已持有一段時間。歐新社
金價格在過去一年強勢上漲，鉑金和白銀等貴金屬的價格也飆升，專家表示，若持有價值較高的珠寶，在金價上漲的情況下，最好檢視自己的房屋保險理賠範圍及確認賠償限額是否足夠，因為一般的房屋保險或租屋保險通常對珠寶的承保範圍很低。

CNBC報導，黃金、鉑金和白銀等珠寶常用的材料在過去一年價格都上漲，這代表持有的珠寶若失竊或因火災等原因毀損，理賠金額可能比其價值低很多，特別是珠寶已持有一段時間。

金價目前每金衡盎司的價格來到4200元，比過去一年上漲58%，鉑金和白銀的每金衡盎司價格分別為1651元及58元，上漲76%及84%，而金價從2000年至今更是上漲1400%。

然而，在保險方面，那些金屬價值和首飾的重置價值不同，標準的房屋或租屋保險通常對珠寶的承保範圍很低。全州保險（Allstate）特種險副總經理卡斯特（Sarah Cast）說，大多數房屋和租屋保險都將珠寶當作個人財產承保，涵蓋遭竊或火災等常見風險，但通常會設定特別限額，大約1000至2500元之間，而意外丟失或正常磨損都是不保事項；若持有高價首飾，在金價飛漲的當下，卡斯特建議檢視自己的保險理賠限額並考慮選擇其他方案來彌補差額。

可以現在有保險方案中增加附加條款來擴大承保範圍，也可購買獨立保單，但無論選哪一個方式，由於某些選項對單件珠寶的賠償金額有上限，因此要確保自己知道每件首飾的價值。

保險資訊研究所（Insurance Information Institute）發言人沃特斯（Loretta Worters）說，很多保險公司和顧問建議每隔幾年對珠寶重新估價，特別是市場行情有變化時，才能確保有足夠保障。

若持有高價珠寶，專家建議製作清單列出每件珠寶的細節，包括其照片、估價或銷售收據及重置成本。沃特斯說，根據不同珠寶和保險公司，保額從幾千元到幾十萬都有，自負額通常不會超過500元，保費通常是每年被保險價值的1%至3%。

卡斯特表示，建議將每件珠寶拍照並進行鑑價，再把所有珠寶和資料都收藏在安全的地方，接著和保險公司一起檢視保單詳細資料並聯繫保險代理，確認加保和購買獨立保單哪個更合適。

