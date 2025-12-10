2026投資布局 巴菲特傳達3點明確訊息

股神巴菲特（Warren Buffett）。美聯社

股神巴菲特 （Warren Buffett）不會散播末日悲觀論調，這不符合他的作風，他始終是位樂觀主義者，即使在2008年金融危機最危急的時刻亦然。隨著2026年臨近，巴菲特正發出明確警告；他已連續12季淨賣出股票，這是他接掌波克夏 ·海瑟威（Berkshire Hathaway）以來最長的連續拋售紀錄。這反映出準備在年底卸任執行長之際，巴菲特對市場抱持前所未有的負面觀點。

理財網站The Money Fool指出，這位「奧馬哈先知」並未公開預測股市走向，也未向投資人提供具體操作建議，但他的行動已說明一切；根據巴菲特自身行動，投資人應採取以下三項措施：

1. 切勿恐慌

巴菲特有句常被引用的名言：「在別人貪婪時，我保持恐懼；當別人恐懼時，我才貪婪。」當前情勢充分證明巴菲特正處於戒慎恐懼。

人們容易將巴菲特所指的恐懼與恐慌混為一談，但這位傳奇投資人絕不會鼓吹恐慌。雖然巴菲特近幾季已出售大量持股，但他的拋售絕非瘋狂之舉。

想證明巴菲特不是恐慌？只需檢視波克夏的投資組合，其中仍持有逾40檔市值超過3000億元的股票；若巴菲特真對未來感到憂慮，波克夏絕不會將如此龐大資金鎖在股市。

巴菲特持續持有長期最感安心的標的，包括美國運通與可口可樂 等可靠企業。這對其他投資人也是良方：拋售信心不足的持股，保留最看好的標的，重要的是保持冷靜。

2. 累積現金

在巴菲特提出「恐懼」名言的致波克夏股東的信中，他同時寫道：執筆之際，華爾街幾乎不見恐懼、只見狂熱氛圍。這又有何不可？還有什麼比參與牛市更令人振奮，企業獲得的豐厚回報，已與自身緩慢的營運表現脫鉤；然而遺憾的是，股票表現不可能永遠超越企業本身。

這段話雖寫於1987年股市鼎盛時期，至今仍具深刻啟示。標普500指數已飆升至歷史新高，許多投資者心懷恐懼，但並非巴菲特所倡導的那種恐懼，他們患的是「錯失恐懼症」（fear of missing out, FOMO）。

巴菲特深知，這波熱潮終將戛然而止，他不會試圖精準預測何時發生，但希望波克夏在危機來臨時已做好準備；正因如此，他囤積了公司史上最大規模、約3820億元的現金。

對散戶而言，累積現金同樣是明智之舉。當優質企業股價變得更具吸引力時，將置身有利的投資位置；而當短期美國公債收益率突破3.5%時，等待期間至少還能賺取些微收益。

3. 選擇性買入

得知巴菲特連續12季淨賣出股票時，有人可能以為他完全停止買股；事實並非如此，巴菲特仍買進了部分股票，但採取的是選擇性買入策略。這並非因憂慮市場或經濟而改變投資標準；相反地，他始終貫徹自身投資準則，不受外在環境影響。

巴菲特僅為波克夏投資組合買入那些市值相較於成長前景具有吸引力的股票，這正是他奉行數十年的準則，也是所有投資人應遵循的審慎之道：確立購股準則，確保其合理性，並堅守原則，僅在標的不再符合原始投資論點時才出售。

巴菲特曾以棒球闡述其觀點：股市是場沒有好壞球的比賽，你不必揮棒迎擊每顆球，只要等待屬於你的好球。無論市場未來如何波動，耐心等待屬於你的好球，並審慎選擇買入時機。