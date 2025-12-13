川普青睞的澳洲退休儲蓄計畫 可能在美國實現嗎

川普政府正從澳洲尋找靈感，以改善美國退休儲蓄體系。路透

川普政府正從澳洲 尋找靈感，以改善美國退休儲蓄體系。川普總統2日在白宮表示，其政府正研究澳洲式退休計畫。他說，這是個好方案，運作成效頗佳。

有線電視新聞網（CNN）報導，俗稱「超級年金」（superannuation）的澳洲主要退休儲蓄計畫已引起華府官員關注。

超級年金運作機制

超級年金（簡稱「超級」）是澳洲旗艦級退休儲蓄計畫。雇主必須為員工儲蓄帳戶供款，資金將投資於特定基金（即超級基金），直至退休前不得動用。雇主供款是支付員工薪水之外的額外支出，員工亦可自行向儲蓄帳戶供款。

澳洲政府規定，雇主必須向超級基金繳納相當於員工收入12%的款項，此比率自1992年退休金 制度建立時的3%逐步提升。

人力資源管理諮詢公司美世（Mercer）合夥人提姆·詹金斯（Tim Jenkins）說，該制度不允許退出，只要受僱，雇主就必須將相當員工收入12%的款項存入退休儲蓄帳戶，這筆錢會被鎖定直至員工接近退休年齡；雖然中途有少數提取方式，但實際上十分有限。

摩根大通（JPMorgan Chase）的數據顯示，儘管澳洲人口僅居全球第55位，其退休基金規模卻是世界第四大。該退休金投資的總資產規模約4.5兆澳元（約合3兆美元）。員工可選擇不同退休基金，這些基金由金融機構等專業投資者管理，受政府監管，並投資於股票至私募股權等多元資產。

超級年金受歡迎的原因

澳洲設立退休金制度目的在應對人口老化問題，協助民眾保障退休生活。詹金斯指出，面對人口高齡化與出生率下降，這類制度能減輕後代的財政負擔。

在美世CFA全球退休金指數2025年排名中，澳洲退休制度獲評B+等級，美國則為C+。澳洲政府另設有養老金計畫作為安全網，保障需要額外支援者；然而「超級年金」正日益成為主要的退休儲蓄工具。

美國模式

在美國，雇主贊助的退休計畫（如1978年首創的401(k)計劃）屬自願性質，提供401(k)計畫的雇主可自行決定是否匹配員工的供款。

1935年在小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）總統任內建立的社會安全制度，是退休收入的主要來源。美國勞工與雇主繳納的社安稅匯集至基金，用以支付現有退休人士的福利；隨著美國人口老化，社安基金枯竭的憂慮日益加劇。

整體而言，澳洲強制性雇主供款的投資儲蓄計畫，與美國自願性401(k)計畫搭配長期社會安全體系的制度形成明顯對比。美國能否推行類似澳洲退休金制度尚不明朗，尤其考量到改革退休計畫涉及的複雜政治因素；此外，澳洲人口僅2700萬，而美國約有3.43億人。

川普提及澳洲退休制度，並非其主政時首次關注此議題。澳洲退休基金是美國資產的重要投資者，財政部長貝森特（Scott Bessent）今年二月在華府的退休金高峰會上發表演說時，即盛讚該制度的成功。

超級年金會員理事會執行總經理馬修·林登（Matthew Linden）在該高峰會上表示，令美國官員與投資者驚嘆的是，澳洲自動扣繳、近乎全民覆蓋及退休前儲蓄保障的強大退休金政策，如何幫助澳洲人累積出傲視全球的退休儲備金。