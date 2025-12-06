3項聯邦稅務優惠 年底到期不再適用

川普於七月簽署生效的「大又美法」，延長了數項即將到期的主要稅收優惠，如大幅提高的標準扣除額便是其中之一；但仍有3項稅務優惠未獲得延長。(圖／123RF)

川普 總統最為人熟知的競選承諾，就是延續其首任任期內啟動的減稅政策。2017年頒布的「減稅與就業法」（Tax Cuts and Jobs Act）透過多種方式降低聯邦所得稅率，但多數減稅措施屬臨時性質，若國會未採取行動，將於2025年底到期失效。

Money Talks網站報導，川普於七月簽署生效的「大又美法」，延長了數項即將到期的主要稅收優惠，如大幅提高的標準扣除額便是其中之一；但仍有3項稅務優惠未獲得延長。

1. 個人免稅額

個人免稅額原為降低應稅所得的固定金額減免，符合資格者通常可為個人、配偶及每位受扶養人申報免稅額。以2017年為例，每項符合申報資格的免稅額可降低應稅所得最高達4050元。

新法永久廢除個人免稅額，因此該稅務優惠2026年不再適用。

2. 抵押貸款 利息扣除額度上限

2017年的立法讓選擇列舉扣除額的納稅人，可選擇扣除全部或部分抵押貸款餘額的利息。在2017年法案修訂前簽訂的貸款，扣除額上限為100萬元（已婚分開申報者為50萬元）；2018至2025年間的上限調降至75萬元（已婚分開申報者為37.5萬元）。

新法將上限固定為75萬元，100萬元的上限在2026年不再適用。

3. 盜竊損失扣除額

過去選擇逐項扣除的納稅人，可扣除下列損失：

- 盜竊損失：指遭入室盜竊、搶劫、勒索、侵占、敲詐及綁架勒索等非法手段所竊取的財物。

- 意外損失：指因突發事件如颶風、洪水、地震至車禍、船難及音爆等各類事件造成的損失。

2017年立法將此項扣除適用範圍限縮於2018至2025年間，僅允許經聯邦政府 宣告災難而遭受個人意外損失者申請。

新法將此項列舉扣除額限定為聯邦災難造成的意外損失，並增設州政府宣告災難造成損失的例外條款，盜竊損失則完全不可扣除。