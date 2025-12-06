我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲傳這1天大婚 還付重金要另1準新娘讓位

AAA圖輯／群星雲集 主持李俊昊張員瑛像新郎新娘

3項聯邦稅務優惠 年底到期不再適用

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普於七月簽署生效的「大又美法」，延長了數項即將到期的主要稅收優惠，如大幅提高的標準扣除額便是其中之一；但仍有3項稅務優惠未獲得延長。(圖／123RF)
川普於七月簽署生效的「大又美法」，延長了數項即將到期的主要稅收優惠，如大幅提高的標準扣除額便是其中之一；但仍有3項稅務優惠未獲得延長。(圖／123RF)

川普總統最為人熟知的競選承諾，就是延續其首任任期內啟動的減稅政策。2017年頒布的「減稅與就業法」（Tax Cuts and Jobs Act）透過多種方式降低聯邦所得稅率，但多數減稅措施屬臨時性質，若國會未採取行動，將於2025年底到期失效。

Money Talks網站報導，川普於七月簽署生效的「大又美法」，延長了數項即將到期的主要稅收優惠，如大幅提高的標準扣除額便是其中之一；但仍有3項稅務優惠未獲得延長。

1. 個人免稅額

個人免稅額原為降低應稅所得的固定金額減免，符合資格者通常可為個人、配偶及每位受扶養人申報免稅額。以2017年為例，每項符合申報資格的免稅額可降低應稅所得最高達4050元。

新法永久廢除個人免稅額，因此該稅務優惠2026年不再適用。

2. 抵押貸款利息扣除額度上限

2017年的立法讓選擇列舉扣除額的納稅人，可選擇扣除全部或部分抵押貸款餘額的利息。在2017年法案修訂前簽訂的貸款，扣除額上限為100萬元（已婚分開申報者為50萬元）；2018至2025年間的上限調降至75萬元（已婚分開申報者為37.5萬元）。

新法將上限固定為75萬元，100萬元的上限在2026年不再適用。

3. 盜竊損失扣除額

過去選擇逐項扣除的納稅人，可扣除下列損失：

- 盜竊損失：指遭入室盜竊、搶劫、勒索、侵占、敲詐及綁架勒索等非法手段所竊取的財物。

- 意外損失：指因突發事件如颶風、洪水、地震至車禍、船難及音爆等各類事件造成的損失。

2017年立法將此項扣除適用範圍限縮於2018至2025年間，僅允許經聯邦政府宣告災難而遭受個人意外損失者申請。

新法將此項列舉扣除額限定為聯邦災難造成的意外損失，並增設州政府宣告災難造成損失的例外條款，盜竊損失則完全不可扣除。

貸款 川普 聯邦政府

上一則

無酒精雞尾酒熱潮延燒 改寫節日餐桌風貌

下一則

美國駕駛這5習慣 恐在加拿大吃罰單

延伸閱讀

聯邦上訴法院：前川普私人律師哈巴出任聯邦檢察官違法

聯邦上訴法院：前川普私人律師哈巴出任聯邦檢察官違法
紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人
州長紐森告川普政府 警告：永久住房資金他用後果嚴重

州長紐森告川普政府 警告：永久住房資金他用後果嚴重
禁止祕密警察 加州執法人員工會有異議

禁止祕密警察 加州執法人員工會有異議

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
酪梨。Image by sandid from Pixabay

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

2025-12-01 06:20
在某些州，睡在自己的車裡竟然可能惹上大麻煩。示意圖（路透）

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

2025-12-02 16:32
好市多（Costco）。 （美聯社）

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

2025-12-01 10:17
若已屆一定年齡，且在享稅務優惠的退休帳戶如401(k)或IRA中累積儲蓄，將面臨必須開始提領這些錢。(圖／123RF)

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

2025-11-29 14:40
一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。美聯社

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

2025-12-01 11:15

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利